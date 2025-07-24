https://crimea.ria.ru/20250724/chislo-postradavshikh-pri-atake-bpla-v-sochi-uvelichilos-do-13-chelovek-1148199684.html

Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек

Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарский край. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T19:05

2025-07-24T19:05

2025-07-24T19:07

сочи

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарский край.Ранее сообщалось, что два человека погибли и 11 пострадали в Адлерском районе Сочи результате атаки беспилотников ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, краснодарский край