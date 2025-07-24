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Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек
Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек
Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарский край. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T19:05
2025-07-24T19:07
сочи
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарский край.Ранее сообщалось, что два человека погибли и 11 пострадали в Адлерском районе Сочи результате атаки беспилотников ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, краснодарский край
Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек

Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек

19:05 24.07.2025 (обновлено: 19:07 24.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарский край.
"В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека. Им оказали амбулаторную помощь. Таким образом, в результате атаки киевского режима погибли 2 человека, еще 13 – пострадали. Четверых госпитализировали, в том числе одного санавиацией доставили в краевую больницу. Остальные наблюдаются в поликлинике по месту жительства", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и 11 пострадали в Адлерском районе Сочи результате атаки беспилотников ВСУ.
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СочиВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовостиКраснодарский край
 
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