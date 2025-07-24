https://crimea.ria.ru/20250724/chislo-postradavshikh-pri-atake-bpla-v-sochi-uvelichilos-do-13-chelovek-1148199684.html
Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек
Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек
Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарский край. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T19:05
2025-07-24T19:05
2025-07-24T19:07
сочи
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_466:0:3107:1486_1920x0_80_0_0_e28d43a146c244f903278209cd194cec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарский край.Ранее сообщалось, что два человека погибли и 11 пострадали в Адлерском районе Сочи результате атаки беспилотников ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/0b/1120833458_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3337f0afa42c43051c0ede51d496d5a0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, краснодарский край
Число пострадавших при атаке БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек
Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек
19:05 24.07.2025 (обновлено: 19:07 24.07.2025)