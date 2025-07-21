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Какой документ изменил общую историю Крыма и России
Какой документ изменил общую историю Крыма и России - РИА Новости Крым, 21.07.2025
Какой документ изменил общую историю Крыма и России
Кючук-Кайнарджийский мирный договор, подписанный по окончании шестилетней Русско-турецкой войны, стал поворотным моментом в общей истории России и Крыма. О... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T13:00
2025-07-21T13:00
2025-07-21T12:49
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министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Кючук-Кайнарджийский мирный договор, подписанный по окончании шестилетней Русско-турецкой войны, стал поворотным моментом в общей истории России и Крыма. О знаковой дате – 251-й годовщине со дня подписания документа – напоминает МИД РФ.Подписанный 21 июля 1774 года Кючук-Кайнарджийский мирный договор стал одним из важнейших дипломатических успехов России в XVIII веке, отмечают во внешнеполитическом ведомстве.Помимо того, что документ ознаменовал окончание 6-летней Русско-турецкой войны, закрепив значительные территориальные приобретения Российской империи, он стал важной вехой на пути присоединения Крыма к России, подчеркивают в МИД.В ведомстве отмечают, что заключению мирного договора предшествовали переговоры российских дипломатов с представителями Османской империи на международных конгрессах в Фокшанах (1772 г.) и Бухаресте (1772 – 1773 гг.). А также подписание между Российской империей и Крымским ханством Карасубазарского трактата в 1772 году, согласно которому Крым объявлялся независимым от Османской империи и переходил под покровительство России."Мир, однако, был достигнут после поражений османской армии от русской в ряде боевых столкновений в июне – июле 1774 года, главным из которых стало Козлуджинское сражение", – подчеркнули в МИД РФ.Согласно Кючук-Кайнарджийский мирному договору, Крымский полуостров и сопредельные с ним области, включая земли Тамани и Прикубанья, объявлялись "вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти". В состав России тогда вошли Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн с территориями между Бугом и Днестром.Также, по условиям договора, российскими стали Большая и Малая Кабарда, под протекторат Российский империи перешли Молдавия и Валахия.При этом Османская империя обязывалась выплатить России 7,5 млн пиастров (4 млн рублей) военной контрибуции, отмечают МИД.Кроме того, Русская православная церковь получила право построить церковь в Константинополе и возможность покровительствовать единоверцам, живущим в Османской империи, отмечают в МИД РФ."Договор подтвердил статус России как великой державы и открыл новые возможности для ее экономического развития", – заключили в ведомстве.Ранее замдиректора департамента науки и образования Исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский сказал, что Россия в 1774 году имела шансы присоединить побежденное Крымское ханство, но предпочла действовать постепенно и подписала Кючук-Кайнарджийский мирный договор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: разгром турецкого флота в Чесменском сражении20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина IIДля заключения мира по Украине обязательно признание Крыма
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крым, россия, история, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, русско-турецкая война
Какой документ изменил общую историю Крыма и России
Кючук-Кайнарджийский мирный договор изменил историю Крыма и всей России - МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Кючук-Кайнарджийский мирный договор, подписанный по окончании шестилетней Русско-турецкой войны, стал поворотным моментом в общей истории России и Крыма. О знаковой дате – 251-й годовщине со дня подписания документа – напоминает МИД РФ.
Подписанный 21 июля 1774 года Кючук-Кайнарджийский мирный договор стал одним из важнейших дипломатических успехов России в XVIII веке, отмечают во внешнеполитическом ведомстве.
Помимо того, что документ ознаменовал окончание 6-летней Русско-турецкой войны, закрепив значительные территориальные приобретения Российской империи, он стал важной вехой на пути присоединения Крыма к России, подчеркивают в МИД.
"Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года стал поворотным моментом в общей истории России и Крыма. Он заложил основы для освобождения полуострова от османского влияния и его последующего присоединения к России в 1783 году", – сказано в сообщении МИД в Telegram-канале.
В ведомстве отмечают, что заключению мирного договора предшествовали переговоры российских дипломатов с представителями Османской империи на международных конгрессах в Фокшанах (1772 г.) и Бухаресте (1772 – 1773 гг.). А также подписание между Российской империей и Крымским ханством Карасубазарского трактата в 1772 году, согласно которому Крым объявлялся независимым от Османской империи и переходил под покровительство России.
"Мир, однако, был достигнут после поражений османской армии от русской в ряде боевых столкновений в июне – июле 1774 года, главным из которых стало Козлуджинское сражение", – подчеркнули в МИД РФ.
Согласно Кючук-Кайнарджийский мирному договору, Крымский полуостров и сопредельные с ним области, включая земли Тамани и Прикубанья, объявлялись "вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти". В состав России тогда вошли Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн с территориями между Бугом и Днестром.
Также, по условиям договора, российскими стали Большая и Малая Кабарда, под протекторат Российский империи перешли Молдавия и Валахия.
При этом Османская империя обязывалась выплатить России 7,5 млн пиастров (4 млн рублей) военной контрибуции, отмечают МИД.
Помимо этого, Кючук-Кайнарджийский мир, закрепив усиление позиций России в регионе благодаря победе русского оружия, открыл российским торговым кораблям свободный проход через проливы Босфор и Дарданеллы.
Кроме того, Русская православная церковь получила право построить церковь в Константинополе и возможность покровительствовать единоверцам, живущим в Османской империи, отмечают в МИД РФ.
"Договор подтвердил статус России как великой державы и открыл новые возможности для ее экономического развития", – заключили в ведомстве.
Ранее замдиректора департамента науки и образования Исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский сказал, что Россия в 1774 году имела шансы присоединить побежденное Крымское ханство, но предпочла действовать постепенно и подписала Кючук-Кайнарджийский мирный договор.
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