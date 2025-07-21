https://crimea.ria.ru/20250721/kakoy-dokument-izmenil-obschuyu-istoriyu-kryma-i-rossii-1148102525.html

Какой документ изменил общую историю Крыма и России

Какой документ изменил общую историю Крыма и России - РИА Новости Крым, 21.07.2025

Какой документ изменил общую историю Крыма и России

Кючук-Кайнарджийский мирный договор, подписанный по окончании шестилетней Русско-турецкой войны, стал поворотным моментом в общей истории России и Крыма. О... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T13:00

2025-07-21T13:00

2025-07-21T12:49

крым

россия

история

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

русско-турецкая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/15/1148102375_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_a9093ed2c21f5604ea4547f87e2b41e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Кючук-Кайнарджийский мирный договор, подписанный по окончании шестилетней Русско-турецкой войны, стал поворотным моментом в общей истории России и Крыма. О знаковой дате – 251-й годовщине со дня подписания документа – напоминает МИД РФ.Подписанный 21 июля 1774 года Кючук-Кайнарджийский мирный договор стал одним из важнейших дипломатических успехов России в XVIII веке, отмечают во внешнеполитическом ведомстве.Помимо того, что документ ознаменовал окончание 6-летней Русско-турецкой войны, закрепив значительные территориальные приобретения Российской империи, он стал важной вехой на пути присоединения Крыма к России, подчеркивают в МИД.В ведомстве отмечают, что заключению мирного договора предшествовали переговоры российских дипломатов с представителями Османской империи на международных конгрессах в Фокшанах (1772 г.) и Бухаресте (1772 – 1773 гг.). А также подписание между Российской империей и Крымским ханством Карасубазарского трактата в 1772 году, согласно которому Крым объявлялся независимым от Османской империи и переходил под покровительство России."Мир, однако, был достигнут после поражений османской армии от русской в ряде боевых столкновений в июне – июле 1774 года, главным из которых стало Козлуджинское сражение", – подчеркнули в МИД РФ.Согласно Кючук-Кайнарджийский мирному договору, Крымский полуостров и сопредельные с ним области, включая земли Тамани и Прикубанья, объявлялись "вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти". В состав России тогда вошли Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн с территориями между Бугом и Днестром.Также, по условиям договора, российскими стали Большая и Малая Кабарда, под протекторат Российский империи перешли Молдавия и Валахия.При этом Османская империя обязывалась выплатить России 7,5 млн пиастров (4 млн рублей) военной контрибуции, отмечают МИД.Кроме того, Русская православная церковь получила право построить церковь в Константинополе и возможность покровительствовать единоверцам, живущим в Османской империи, отмечают в МИД РФ."Договор подтвердил статус России как великой державы и открыл новые возможности для ее экономического развития", – заключили в ведомстве.Ранее замдиректора департамента науки и образования Исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества (РВИО) Денис Шполянский сказал, что Россия в 1774 году имела шансы присоединить побежденное Крымское ханство, но предпочла действовать постепенно и подписала Кючук-Кайнарджийский мирный договор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: разгром турецкого флота в Чесменском сражении20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина IIДля заключения мира по Украине обязательно признание Крыма

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, история, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, русско-турецкая война