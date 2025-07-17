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Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма
Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма
Международное признание Крыма и Севастополя должно быть прописано в мирном соглашении по Украине. Об этом на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T23:35
2025-07-17T23:35
2025-07-17T23:45
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Международное признание Крыма и Севастополя должно быть прописано в мирном соглашении по Украине. Об этом на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявила руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.По словам Ждановой, для урегулирования украинского конфликта требуется международно-правовое признание новых территориальных реалий, возникших с включением в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Она подчеркнула, что Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта."Исходим из того, что прекращение огня возможно только после начала полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", – заявила Жданова.При этом она отметила, что Россия готова добиваться достижения целей СВО как на поле боя, так и в рамках переговорного процесса с Украиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф)
Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма
Для заключения мира по Украине обязательно международное признание Крыма и новых регионов
23:35 17.07.2025 (обновлено: 23:45 17.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Международное признание Крыма и Севастополя должно быть прописано в мирном соглашении по Украине. Об этом на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявила руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По словам Ждановой, для урегулирования украинского конфликта требуется международно-правовое признание новых территориальных реалий, возникших с включением в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Их жители определили свою судьбу путем свободного волеизъявления на референдуме. Все эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании", – сказала Жданова.
Она подчеркнула, что Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта.
"Исходим из того, что прекращение огня возможно только после начала полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", – заявила Жданова.
При этом она отметила, что Россия готова добиваться достижения целей СВО как на поле боя, так и в рамках переговорного процесса с Украиной.
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