https://crimea.ria.ru/20250717/dlya-zaklyucheniya-mira-po-ukraine-obyazatelno-priznanie-kryma-1148042809.html

Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма

Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Для заключения мира по Украине обязательно признание Крыма

Международное признание Крыма и Севастополя должно быть прописано в мирном соглашении по Украине. Об этом на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T23:35

2025-07-17T23:35

2025-07-17T23:45

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Международное признание Крыма и Севастополя должно быть прописано в мирном соглашении по Украине. Об этом на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявила руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.По словам Ждановой, для урегулирования украинского конфликта требуется международно-правовое признание новых территориальных реалий, возникших с включением в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Она подчеркнула, что Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта."Исходим из того, что прекращение огня возможно только после начала полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, полного прекращения иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", – заявила Жданова.При этом она отметила, что Россия готова добиваться достижения целей СВО как на поле боя, так и в рамках переговорного процесса с Украиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф)