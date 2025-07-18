Крымский мост сейчас: оперативная информация
В очереди на Крымском мосту со стороны Керчи стоят 385 транспортных средств
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом на выезде с полуострова постепенно уменьшается, досмотра ожидают 385 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Керчи находится 385 транспортных средств. Время ожидания более часа", – говорится в сообщении по состоянию на 18.00.
При этом со стороны Тамани пробок перед досмотровыми пунктами нет.
В пятницу в обед у Крымского моста в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи стояли 415 машин. Въезд в Крым оставался свободным.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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