https://crimea.ria.ru/20250718/krymskiy-most-seychas-operativnaya-informatsiya-1148062348.html

Крымский мост сейчас: оперативная информация

Крымский мост сейчас: оперативная информация - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Крымский мост сейчас: оперативная информация

Очередь перед Крымским мостом на выезде с полуострова постепенно уменьшается, досмотра ожидают 385 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T18:05

2025-07-18T18:05

2025-07-18T18:05

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

транспорт

керчь

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом на выезде с полуострова постепенно уменьшается, досмотра ожидают 385 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани пробок перед досмотровыми пунктами нет.В пятницу в обед у Крымского моста в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи стояли 415 машин. Въезд в Крым оставался свободным.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости крыма, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань