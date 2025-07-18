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Крымский мост – обстановка с очередями к обеду пятницы - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Крымский мост – обстановка с очередями к обеду пятницы
Крымский мост – обстановка с очередями к обеду пятницы - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Крымский мост – обстановка с очередями к обеду пятницы
У Крымского моста сейчас в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи стоят 415 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T14:19
2025-07-18T14:20
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
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логистика
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи стоят 415 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани перед пунктом досмотра заторов нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост – обстановка с очередями к обеду пятницы

Крымский мост сейчас – в пробке со стороны Керчи стоят 415 авто

14:19 18.07.2025 (обновлено: 14:20 18.07.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи стоят 415 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Керчи находится 415 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани перед пунктом досмотра заторов нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотр
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
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