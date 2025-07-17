https://crimea.ria.ru/20250717/aeroport-simferopolya-poluchit-dopolnitelnuyu-podderzhku-ot-gosudarstva-1148030930.html

Аэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государства

Аэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государства - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Аэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государства

Аэропорты юга и центра России, в том числе авиагавань Симферополя, получат дополнительную помощь от государства. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T15:30

2025-07-17T15:30

2025-07-17T15:32

крым

новости крыма

симферополь

новый аэропорт "симферополь"

правительство россии

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119716222_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_518086f1236229913ad9d9e28f888ac4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Аэропорты юга и центра России, в том числе авиагавань Симферополя, получат дополнительную помощь от государства. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Благодаря принятым мерам сохраняется работоспособность аэропортов, их готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетами. В частности, временные ограничения уже сняты в городе-курорте Геленджике, завтра там начнут принимать первые рейсы. До этого вернулся к работе и аэропорт Элисты. Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, новый аэропорт "симферополь", правительство россии, михаил мишустин