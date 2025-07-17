Аэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государства
Аэропорты Симферополя и юга России получат дополнительную поддержку от государства
15:30 17.07.2025 (обновлено: 15:32 17.07.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Аэропорты юга и центра России, в том числе авиагавань Симферополя, получат дополнительную помощь от государства. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Принято решение дополнительно выделить таким воздушным гаваням более 6 млрд рублей. Ранее на их поддержку было направлено порядка 27 млрд рублей. Средства направят на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде, Симферополе", - сказал он.
Благодаря принятым мерам сохраняется работоспособность аэропортов, их готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетами. В частности, временные ограничения уже сняты в городе-курорте Геленджике, завтра там начнут принимать первые рейсы. До этого вернулся к работе и аэропорт Элисты.
"Необходимо и дальше делать все для устойчивости нашего авиационного комплекса, чтобы воздушные перевозки были комфортными, безопасными для наших людей", – отметил Михаил Мишустин.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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