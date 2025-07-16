https://crimea.ria.ru/20250716/krymskiy-most-seychas---chto-proiskhodit-1147995077.html

Крымский мост сейчас - что происходит

Крымский мост сейчас - что происходит - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Крымский мост сейчас - что происходит

К 17.00 среды у Крымского моста остаются очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон, в которых стоит 438 машин. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T17:06

2025-07-16T17:06

2025-07-16T17:06

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

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керчь

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. К 17.00 среды у Крымского моста остаются очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон, в которых стоит 438 машин. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.К шести утра у Крымского моста со стороны Тамани проезда ждали 533 авто, а выезд из Крыма был свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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