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Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды
Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды
У Крымского моста растет автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T06:17
2025-07-16T06:17
2025-07-16T06:17
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очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста растет автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте."К 6 утра в очереди со стороны Тамани находится 533 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в публикации. При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды
У Крымского моста утром в среду проезда ждут 533 авто