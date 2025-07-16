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Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды
Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды
У Крымского моста растет автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T06:17
2025-07-16T06:17
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста растет автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте."К 6 утра в очереди со стороны Тамани находится 533 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в публикации. При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды

У Крымского моста утром в среду проезда ждут 533 авто

06:17 16.07.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаПункты раздачи питьевой воды на подъездах к Крымскому мосту
Пункты раздачи питьевой воды на подъездах к Крымскому мосту
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста растет автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"К 6 утра в очереди со стороны Тамани находится 533 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в публикации.
При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

 
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