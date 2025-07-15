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Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени проезда
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени проезда - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени проезда
На Крымском мосту сейчас в очереди перед пунктами досмотра скопилось более 500 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T11:12
2025-07-15T11:12
2025-07-15T11:13
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас в очереди перед пунктами досмотра скопилось более 500 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Автомобильные заторы у пунктов досмотра со стороны Тамани образовались около 6 часов утра во вторник. Спустя час пробка появилась и на выезде из Крыма.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени проезда
На Крымском мосту сейчас проезда ждут больше 500 машин со стороны Керчи и Тамани
11:12 15.07.2025 (обновлено: 11:13 15.07.2025)