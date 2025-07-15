https://crimea.ria.ru/20250715/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas--dannye-po-probkam-i-vremeni-proezda-1147954042.html

Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени проезда

Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени проезда - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные по пробкам и времени проезда

На Крымском мосту сейчас в очереди перед пунктами досмотра скопилось более 500 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T11:12

2025-07-15T11:12

2025-07-15T11:13

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крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас в очереди перед пунктами досмотра скопилось более 500 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Автомобильные заторы у пунктов досмотра со стороны Тамани образовались около 6 часов утра во вторник. Спустя час пробка появилась и на выезде из Крыма.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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