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Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
На автоподходах к досмотровым пунктам у Крымского моста по состоянию на 15 часов находятся 238 машин с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T15:22
2025-07-15T15:22
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На автоподходах к досмотровым пунктам у Крымского моста по состоянию на 15 часов находятся 238 машин с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь выросла в полтора раза практически за час. По состоянию на 14:00 перед досмотровыми пунктами проезда ожидали 157 автомобилей.По информации главы администрации Керчи Олега Каторгина, на подъездах к Крымскому мосту волонтеры и спасатели раздают питьевую воду тем, кто стоит в очереди на досмотр.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

Крымский мост – в очереди перед досмотровыми пунктами находится 238 автомобилей

15:22 15.07.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На автоподходах к досмотровым пунктам у Крымского моста по состоянию на 15 часов находятся 238 машин с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находится 23 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 215 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
Очередь выросла в полтора раза практически за час. По состоянию на 14:00 перед досмотровыми пунктами проезда ожидали 157 автомобилей.
По информации главы администрации Керчи Олега Каторгина, на подъездах к Крымскому мосту волонтеры и спасатели раздают питьевую воду тем, кто стоит в очереди на досмотр.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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