https://crimea.ria.ru/20250715/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-vremeni-ozhidaniya-1147964122.html

Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

На автоподходах к досмотровым пунктам у Крымского моста по состоянию на 15 часов находятся 238 машин с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T15:22

2025-07-15T15:22

2025-07-15T15:22

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675950_255:383:1280:960_1920x0_80_0_0_c390167716262490b5cdcf335ac4e86d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На автоподходах к досмотровым пунктам у Крымского моста по состоянию на 15 часов находятся 238 машин с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь выросла в полтора раза практически за час. По состоянию на 14:00 перед досмотровыми пунктами проезда ожидали 157 автомобилей.По информации главы администрации Керчи Олега Каторгина, на подъездах к Крымскому мосту волонтеры и спасатели раздают питьевую воду тем, кто стоит в очереди на досмотр.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, очереди на крымском мосту