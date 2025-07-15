https://crimea.ria.ru/20250715/krymskiy-most-na-zhare-turistam-razdayut-tysyachi-butylok-vody-1147961992.html

Крымский мост: на жаре туристам раздают тысячи бутылок воды

Крымский мост: на жаре туристам раздают тысячи бутылок воды - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Крымский мост: на жаре туристам раздают тысячи бутылок воды

На подъездах к Крымскому мосту волонтеры и спасатели раздают питьевую воду тем, кто стоит в очереди на досмотр. Об этом сообщил глава администрации Керчи Олег... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T14:11

2025-07-15T14:11

2025-07-15T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту волонтеры и спасатели раздают питьевую воду тем, кто стоит в очереди на досмотр. Об этом сообщил глава администрации Керчи Олег Каторгин.Он уточнил, что на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи ежедневно дежурят волонтеры. Организованы пункты раздачи питьевой воды для тех, кому пришлось задержаться в очереди на досмотр.По информации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, по состоянию на 14 часов вторника на Крымском мосту в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани находится 120 транспортных средства, а со стороны Керчи – 157 автомобилей.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Сейчас работает 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда – с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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