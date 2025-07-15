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Крымский мост: на жаре туристам раздают тысячи бутылок воды - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Крымский мост: на жаре туристам раздают тысячи бутылок воды
Крымский мост: на жаре туристам раздают тысячи бутылок воды - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Крымский мост: на жаре туристам раздают тысячи бутылок воды
На подъездах к Крымскому мосту волонтеры и спасатели раздают питьевую воду тем, кто стоит в очереди на досмотр. Об этом сообщил глава администрации Керчи Олег... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T14:11
2025-07-15T14:15
новости крыма
крымский мост
вода
погода в крыму
олег каторгин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту волонтеры и спасатели раздают питьевую воду тем, кто стоит в очереди на досмотр. Об этом сообщил глава администрации Керчи Олег Каторгин.Он уточнил, что на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи ежедневно дежурят волонтеры. Организованы пункты раздачи питьевой воды для тех, кому пришлось задержаться в очереди на досмотр.По информации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, по состоянию на 14 часов вторника на Крымском мосту в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани находится 120 транспортных средства, а со стороны Керчи – 157 автомобилей.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Сейчас работает 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Оптимальное время проезда – с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, крымский мост, вода, погода в крыму, олег каторгин, керчь, жара
Крымский мост: на жаре туристам раздают тысячи бутылок воды

Крымский мост – туристам на жаре раздают тысячи бутылок воды

14:11 15.07.2025 (обновлено: 14:15 15.07.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаПункты раздачи питьевой воды на подъездах к Крымскому мосту
Пункты раздачи питьевой воды на подъездах к Крымскому мосту
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к Крымскому мосту волонтеры и спасатели раздают питьевую воду тем, кто стоит в очереди на досмотр. Об этом сообщил глава администрации Керчи Олег Каторгин.
"Закуплено больше четырех тысяч бутылок. На месте дежурят сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Работу планируется вести ежедневно по мере необходимости", – написал глава Керчи в Telegram-канале.
Он уточнил, что на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи ежедневно дежурят волонтеры. Организованы пункты раздачи питьевой воды для тех, кому пришлось задержаться в очереди на досмотр.
"Рекомендую всем, кто планирует путешествие по Крымскому мосту, ознакомиться с рекомендациями экспертов, запастись водой, а также следить за актуальной обстановкой на автоподходах в официальных каналах", – добавил Каторгин.
По информации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте, по состоянию на 14 часов вторника на Крымском мосту в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани находится 120 транспортных средства, а со стороны Керчи – 157 автомобилей.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.
Сейчас работает 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Оптимальное время проезда – с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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