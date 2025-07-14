https://crimea.ria.ru/20250714/russkiy-yazyk-snova-v-mode-v-krymu-rastet-konkurs-na-filologov-1147911884.html

Русский язык снова в моде: в Крыму растет конкурс на филологов

Русский язык снова в моде: в Крыму растет конкурс на филологов - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Русский язык снова в моде: в Крыму растет конкурс на филологов

В Крымском федеральном университете имени Вернадского зафиксирована положительная динамика качества абитуриентов, поступающих на направление подготовки "Русский РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-14T06:38

2025-07-14T06:38

2025-07-13T20:58

русский язык

общество

кфу (крымский федеральный университет)

образование в крыму и севастополе

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете имени Вернадского зафиксирована положительная динамика качества абитуриентов, поступающих на направление подготовки "Русский язык и литература", заявила и.о. декана факультета русского языка и литературы вуза Наталья Сегал.По ее словам, на протяжении последних лет конкурс и проходные баллы на направление остаются стабильно высокими.Она отметила, что современные студенты демонстрируют высокий уровень мотивации и стремление к грамотности, глубокому понимаю текстов и умению правильно выражать свои мысли."Мы видим перед собой детей, которые заинтересованы в том, чтобы быть грамотными, хорошо писать, понимать тексты", – добавила и.о. декана факультета.Русский язык и литература, по ее мнению, остаются не только актуальными, но и востребованными направлениями подготовки. Выпускники с филологическим образованием могут успешно реализовать себя как в образовательных учреждениях, так и в смежных сферах – от медиа и журналистики до юриспруденции и государственной службы.Отдельное внимание и.о. декана уделила роли русского языка и литературы как ключевого элемента общественного единства."Это специальность вневременная, значимая для нашей страны. Мы живем в Российской Федерации, и как раз наша специальность – русский язык и литература – это одна из тех скреп, которые объединяют общество, всех, кто знает и любит русский язык", – подытожила Сегал.Ранее и.о. ректора КФУ им. Вернадского Владимир Курьянов назвал филологию классической специальностью, с которой всегда будет возможность трудоустроиться. В одном ряду с этой гуманитарной наукой, по его мнению, также история, физика и математика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриентаКакие специальности выбирают абитуриенты в КрымуРоссийские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский язык, общество, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, крым