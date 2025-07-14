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Русский язык снова в моде: в Крыму растет конкурс на филологов
Русский язык снова в моде: в Крыму растет конкурс на филологов - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Русский язык снова в моде: в Крыму растет конкурс на филологов
В Крымском федеральном университете имени Вернадского зафиксирована положительная динамика качества абитуриентов, поступающих на направление подготовки "Русский РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-14T06:38
2025-07-14T06:38
2025-07-13T20:58
русский язык
общество
кфу (крымский федеральный университет)
образование в крыму и севастополе
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете имени Вернадского зафиксирована положительная динамика качества абитуриентов, поступающих на направление подготовки "Русский язык и литература", заявила и.о. декана факультета русского языка и литературы вуза Наталья Сегал.По ее словам, на протяжении последних лет конкурс и проходные баллы на направление остаются стабильно высокими.Она отметила, что современные студенты демонстрируют высокий уровень мотивации и стремление к грамотности, глубокому понимаю текстов и умению правильно выражать свои мысли."Мы видим перед собой детей, которые заинтересованы в том, чтобы быть грамотными, хорошо писать, понимать тексты", – добавила и.о. декана факультета.Русский язык и литература, по ее мнению, остаются не только актуальными, но и востребованными направлениями подготовки. Выпускники с филологическим образованием могут успешно реализовать себя как в образовательных учреждениях, так и в смежных сферах – от медиа и журналистики до юриспруденции и государственной службы.Отдельное внимание и.о. декана уделила роли русского языка и литературы как ключевого элемента общественного единства."Это специальность вневременная, значимая для нашей страны. Мы живем в Российской Федерации, и как раз наша специальность – русский язык и литература – это одна из тех скреп, которые объединяют общество, всех, кто знает и любит русский язык", – подытожила Сегал.Ранее и.о. ректора КФУ им. Вернадского Владимир Курьянов назвал филологию классической специальностью, с которой всегда будет возможность трудоустроиться. В одном ряду с этой гуманитарной наукой, по его мнению, также история, физика и математика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриентаКакие специальности выбирают абитуриенты в КрымуРоссийские вузы в этом году предлагают 619 тысяч бюджетных мест
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русский язык, общество, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, крым
Русский язык снова в моде: в Крыму растет конкурс на филологов
В Крымском федеральном университете отмечают устойчивый интерес к русской филологии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете имени Вернадского зафиксирована положительная динамика качества абитуриентов, поступающих на направление подготовки "Русский язык и литература", заявила и.о. декана факультета русского языка и литературы вуза Наталья Сегал.
По ее словам, на протяжении последних лет конкурс и проходные баллы на направление остаются стабильно высокими.
"Я радостно могу сказать, что они не снижаются точно. Мы видим по младшим курсам – первый курс, второй курс – что у нас абитуриенты очень сильные. Баллы поступающих не снижаются тоже", – подчеркнула Сегал.
Она отметила, что современные студенты демонстрируют высокий уровень мотивации и стремление к грамотности, глубокому понимаю текстов и умению правильно выражать свои мысли.
"Мы видим перед собой детей, которые заинтересованы в том, чтобы быть грамотными, хорошо писать, понимать тексты", – добавила и.о. декана факультета.
Русский язык и литература, по ее мнению, остаются не только актуальными, но и востребованными направлениями подготовки. Выпускники с филологическим образованием могут успешно реализовать себя как в образовательных учреждениях, так и в смежных сферах – от медиа и журналистики до юриспруденции и государственной службы.
"Везде нужны пресс-секретари, грамотные люди в медийную сферу. Можно идти в юридическую сферу. Те же самые лингвистические экспертизы сегодня являются очень востребованными, а кто их проведет лучше, чем филолог с базовым образованием русиста", – пояснила филолог.
Отдельное внимание и.о. декана уделила роли русского языка и литературы как ключевого элемента общественного единства.
"Это специальность вневременная, значимая для нашей страны. Мы живем в Российской Федерации, и как раз наша специальность – русский язык и литература – это одна из тех скреп, которые объединяют общество, всех, кто знает и любит русский язык", – подытожила Сегал.
Ранее и.о. ректора КФУ им. Вернадского Владимир Курьянов назвал филологию классической специальностью
, с которой всегда будет возможность трудоустроиться. В одном ряду с этой гуманитарной наукой, по его мнению, также история, физика и математика.
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