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Разгром ВСУ на всех направлениях – что происходит в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Разгром ВСУ на всех направлениях – что происходит в зоне СВО
Разгром ВСУ на всех направлениях – что происходит в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Разгром ВСУ на всех направлениях – что происходит в зоне СВО
Еще 1105 украинских боевиков, а также вражеские технику и вооружения уничтожили российские военные на всех фронтах спецоперации за сутки боев. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T12:52
2025-07-14T12:55
министерство обороны рф
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Еще 1105 украинских боевиков, а также вражеские технику и вооружения уничтожили российские военные на всех фронтах спецоперации за сутки боев. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, уничтожили до 150 боевиков ВСУ, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки "Пластун".Военнослужащие группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 220 военных, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, ликвидировали до 130 боевиков киевского режима, бронеавтомобиль "Казак", восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований – до 360 человек, американская боевая бронемашина HMMWV, бронеавтомобиль "Казак" и четыре артиллерийских орудия.Группировка "Восток" разбила до 185 вражеских солдат, четы ре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба".Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение, уничтожили до 60 украинских неонацистов, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42 и два склада боеприпасов.Также российские военные поразили вражеские предприятия по производству боеприпасов, центры комплектования, инфраструктуру военных аэродромов, места хранения дронов и противокорабельных ракет, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 140 районах.Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 120 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 69 490 беспилотников, 616 зенитных ракетных комплексов, 24 212 танков и других боевых бронированных машин, 1 577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 356 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 143 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия Россия освободила Малиновку и Маяк в ДНР и на ЗапорожьеУкраина долго не продержится - громкое заявление ЗалужногоНовости СВО: российская армия ведет наступление по всем фронтам
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Разгром ВСУ на всех направлениях – что происходит в зоне СВО

Минобороны: еще 1105 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне спецоперации

12:52 14.07.2025 (обновлено: 12:55 14.07.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Еще 1105 украинских боевиков, а также вражеские технику и вооружения уничтожили российские военные на всех фронтах спецоперации за сутки боев. Об этом сообщает в понедельник Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, уничтожили до 150 боевиков ВСУ, три боевые бронемашины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки "Пластун".
Военнослужащие группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 220 военных, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, ликвидировали до 130 боевиков киевского режима, бронеавтомобиль "Казак", восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских вооруженных формирований – до 360 человек, американская боевая бронемашина HMMWV, бронеавтомобиль "Казак" и четыре артиллерийских орудия.
Группировка "Восток" разбила до 185 вражеских солдат, четы ре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Верба".
Подразделения "Днепра" улучшили тактическое положение, уничтожили до 60 украинских неонацистов, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42 и два склада боеприпасов.
Также российские военные поразили вражеские предприятия по производству боеприпасов, центры комплектования, инфраструктуру военных аэродромов, места хранения дронов и противокорабельных ракет, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 140 районах.
Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 120 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 69 490 беспилотников, 616 зенитных ракетных комплексов, 24 212 танков и других боевых бронированных машин, 1 577 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 356 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 143 единицы специальной военной автомобильной техники.
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