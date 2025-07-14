https://crimea.ria.ru/20250714/ukraina-dolgo-ne-proderzhitsya---gromkoe-zayavlenie-zaluzhnogo--1147931810.html
Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного
Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного
Украина не сможет долго сопротивляться в условиях конфликта на истощение из-за отсутствия собственных ресурсов и технологий. Об этом заявил экс-главком ВСУ,... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T11:00
2025-07-14T11:00
2025-07-14T11:00
россия
всу (вооруженные силы украины)
украина
валерий залужный
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135827837_225:0:1024:450_1920x0_80_0_0_7645c99896c8e907d0af9e234efc7372.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украина не сможет долго сопротивляться в условиях конфликта на истощение из-за отсутствия собственных ресурсов и технологий. Об этом заявил экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий ЗалужныйПо его словам, единственной точкой опоры на фронте остаются люди, потерю которых быстро восполнить невозможно. Залужный ранее заявил, что Украине не следует питать иллюзий относительно возвращения к границам 1991 или 2022 годов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромленыЗалужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 годаЗачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135827837_109:0:1024:686_1920x0_80_0_0_25f7e5d7422a10e1fd3071877a56268e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всу (вооруженные силы украины), украина, валерий залужный, новости, новости сво
Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного
Залужный: Украина не сможет победить в конфликте на истощение