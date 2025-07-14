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Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного
Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного
Украина не сможет долго сопротивляться в условиях конфликта на истощение из-за отсутствия собственных ресурсов и технологий. Об этом заявил экс-главком ВСУ,... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T11:00
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россия
всу (вооруженные силы украины)
украина
валерий залужный
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украина не сможет долго сопротивляться в условиях конфликта на истощение из-за отсутствия собственных ресурсов и технологий. Об этом заявил экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий ЗалужныйПо его словам, единственной точкой опоры на фронте остаются люди, потерю которых быстро восполнить невозможно. Залужный ранее заявил, что Украине не следует питать иллюзий относительно возвращения к границам 1991 или 2022 годов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромленыЗалужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 годаЗачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного
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россия, всу (вооруженные силы украины), украина, валерий залужный, новости, новости сво
Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного

Залужный: Украина не сможет победить в конфликте на истощение

11:00 14.07.2025
 
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOVСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украина не сможет долго сопротивляться в условиях конфликта на истощение из-за отсутствия собственных ресурсов и технологий. Об этом заявил экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный

"Невозможность обеспечить себя всем спектром оборонительных возможностей в отсутствие высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение", – цитирует РИА Новости слова Залужного.

По его словам, единственной точкой опоры на фронте остаются люди, потерю которых быстро восполнить невозможно.
Залужный ранее заявил, что Украине не следует питать иллюзий относительно возвращения к границам 1991 или 2022 годов.
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РоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаВалерий ЗалужныйНовостиНовости СВО
 
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