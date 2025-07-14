https://crimea.ria.ru/20250714/ukraina-dolgo-ne-proderzhitsya---gromkoe-zayavlenie-zaluzhnogo--1147931810.html

Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного

Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного

Украина не сможет долго сопротивляться в условиях конфликта на истощение из-за отсутствия собственных ресурсов и технологий. Об этом заявил экс-главком ВСУ,... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T11:00

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россия

всу (вооруженные силы украины)

украина

валерий залужный

новости

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Украина не сможет долго сопротивляться в условиях конфликта на истощение из-за отсутствия собственных ресурсов и технологий. Об этом заявил экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий ЗалужныйПо его словам, единственной точкой опоры на фронте остаются люди, потерю которых быстро восполнить невозможно. Залужный ранее заявил, что Украине не следует питать иллюзий относительно возвращения к границам 1991 или 2022 годов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромленыЗалужный: США и Британия помогали Киеву с военными операциями с 2022 годаЗачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и Залужного

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, всу (вооруженные силы украины), украина, валерий залужный, новости, новости сво