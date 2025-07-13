https://crimea.ria.ru/20250713/novosti-svo-rossiyskaya-armiya-vedet-nastuplenie-po-vsem-frontam-1147914569.html

Новости СВО: российская армия ведет наступление по всем фронтам

Новости СВО: российская армия ведет наступление по всем фронтам - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Новости СВО: российская армия ведет наступление по всем фронтам

Российские войска продолжают наступательные действия и наносят значительные потери противнику по всей линии фронта: за сутки уничтожены больше 1200 боевиков... РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T13:12

2025-07-13T13:12

2025-07-13T13:12

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

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сумская область

днепропетровская область

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступательные действия и наносят значительные потери противнику по всей линии фронта: за сутки уничтожены больше 1200 боевиков Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Группировка "Север" улучшила позиции по переднему краю и нанесла удары по частям ВСУ в районах семи населенных пунктов Сумской области. Противник потерял больше 150 военнослужащих, две бронемашины, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и один склад материальных средств.Группировка "Запад" продвинулась в районах Купянска и Малевки в Харьковской области, а также Татьяновки и Карповки в ДНР. Ликвидированы до 220 украинских боевиков, две бронемашины, 17 авто, артиллерийское орудие и четыре склада с боеприпасами.Группировка "Южная" заняла более выгодные позиции в районе пяти населенных пунктов ДНР. Потери ВСУ составили свыше 135 человек, три автомобиля, а также два склада – с боеприпасами и материальными средствами.Группировка "Центр" освободила населенный пункт Николаевка (ДНР) и нанесла удары по позициям ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Украинская сторона потеряла больше 450 человек, две бронемашины, восемь авто и три артиллерийских установки.Группировка "Восток" продолжает продвижение вглубь обороны, стало известно об освобождении населенного пункта Карла Маркса в ДНР. В результате боев уничтожено свыше 205 военнослужащих, одна ББМ, 14 автомобилей, две артсистемы, две станции РЭБ и один склад.Группировка "Днепр" нанесла удары в районах Новоандреевки и Степногорска в Запорожской области, уничтожив больше 60 украинских военных, девять авто, артиллерию, восемь РЭБ-станций, склад боеприпасов и три склада с материальными средствами.Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по 136 целям, включая предприятие военно-промышленного комплекса Украины, центр подготовки операторов БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ. Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ракетного комплекса Patriot.Средства ПВО РФ за сутки сбили девять управляемых авиабомб и 215 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу