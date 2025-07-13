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Новости СВО: российская армия ведет наступление по всем фронтам - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Новости СВО: российская армия ведет наступление по всем фронтам
Новости СВО: российская армия ведет наступление по всем фронтам - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Новости СВО: российская армия ведет наступление по всем фронтам
Российские войска продолжают наступательные действия и наносят значительные потери противнику по всей линии фронта: за сутки уничтожены больше 1200 боевиков... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T13:12
2025-07-13T13:12
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступательные действия и наносят значительные потери противнику по всей линии фронта: за сутки уничтожены больше 1200 боевиков Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Группировка "Север" улучшила позиции по переднему краю и нанесла удары по частям ВСУ в районах семи населенных пунктов Сумской области. Противник потерял больше 150 военнослужащих, две бронемашины, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и один склад материальных средств.Группировка "Запад" продвинулась в районах Купянска и Малевки в Харьковской области, а также Татьяновки и Карповки в ДНР. Ликвидированы до 220 украинских боевиков, две бронемашины, 17 авто, артиллерийское орудие и четыре склада с боеприпасами.Группировка "Южная" заняла более выгодные позиции в районе пяти населенных пунктов ДНР. Потери ВСУ составили свыше 135 человек, три автомобиля, а также два склада – с боеприпасами и материальными средствами.Группировка "Центр" освободила населенный пункт Николаевка (ДНР) и нанесла удары по позициям ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Украинская сторона потеряла больше 450 человек, две бронемашины, восемь авто и три артиллерийских установки.Группировка "Восток" продолжает продвижение вглубь обороны, стало известно об освобождении населенного пункта Карла Маркса в ДНР. В результате боев уничтожено свыше 205 военнослужащих, одна ББМ, 14 автомобилей, две артсистемы, две станции РЭБ и один склад.Группировка "Днепр" нанесла удары в районах Новоандреевки и Степногорска в Запорожской области, уничтожив больше 60 украинских военных, девять авто, артиллерию, восемь РЭБ-станций, склад боеприпасов и три склада с материальными средствами.Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по 136 целям, включая предприятие военно-промышленного комплекса Украины, центр подготовки операторов БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ. Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ракетного комплекса Patriot.Средства ПВО РФ за сутки сбили девять управляемых авиабомб и 215 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу
Новости СВО: российская армия ведет наступление по всем фронтам

Новости СВО – российская армия ведет наступление по всем фронтам

13:12 13.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступательные действия и наносят значительные потери противнику по всей линии фронта: за сутки уничтожены больше 1200 боевиков Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Группировка "Север" улучшила позиции по переднему краю и нанесла удары по частям ВСУ в районах семи населенных пунктов Сумской области. Противник потерял больше 150 военнослужащих, две бронемашины, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и один склад материальных средств.
Группировка "Запад" продвинулась в районах Купянска и Малевки в Харьковской области, а также Татьяновки и Карповки в ДНР. Ликвидированы до 220 украинских боевиков, две бронемашины, 17 авто, артиллерийское орудие и четыре склада с боеприпасами.
Группировка "Южная" заняла более выгодные позиции в районе пяти населенных пунктов ДНР. Потери ВСУ составили свыше 135 человек, три автомобиля, а также два склада – с боеприпасами и материальными средствами.
Группировка "Центр" освободила населенный пункт Николаевка (ДНР) и нанесла удары по позициям ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Украинская сторона потеряла больше 450 человек, две бронемашины, восемь авто и три артиллерийских установки.
Группировка "Восток" продолжает продвижение вглубь обороны, стало известно об освобождении населенного пункта Карла Маркса в ДНР. В результате боев уничтожено свыше 205 военнослужащих, одна ББМ, 14 автомобилей, две артсистемы, две станции РЭБ и один склад.
Группировка "Днепр" нанесла удары в районах Новоандреевки и Степногорска в Запорожской области, уничтожив больше 60 украинских военных, девять авто, артиллерию, восемь РЭБ-станций, склад боеприпасов и три склада с материальными средствами.
Авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по 136 целям, включая предприятие военно-промышленного комплекса Украины, центр подготовки операторов БПЛА и пункты временной дислокации ВСУ. Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция ракетного комплекса Patriot.
Средства ПВО РФ за сутки сбили девять управляемых авиабомб и 215 беспилотников самолетного типа.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьПотери ВСУ
 
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