https://crimea.ria.ru/20250713/smorkalnik-ili-platok-kak-ne-navredit-russkomu-yazyku-ochistkoy-rechi-1147913021.html

Сморкальник или платок: как не навредить русскому языку "очисткой" речи

Сморкальник или платок: как не навредить русскому языку "очисткой" речи - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Сморкальник или платок: как не навредить русскому языку "очисткой" речи

Попытки искусственно "очищать" русский язык или, напротив, бездумно наполнять его модными заимствованиями не новы и зачастую не обоснованы. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T18:10

2025-07-13T18:10

2025-07-13T18:10

мнения

русский язык

закон о защите русского языка

общество

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Попытки искусственно "очищать" русский язык или, напротив, бездумно наполнять его модными заимствованиями не новы и зачастую не обоснованы. Об этом РИА Новости Крым заявила и.о. декана факультета русского языка и литературы КФУ имени Вернадского Наталья Сегал.По ее словам, история уже знала примеры чрезмерной "очистки" языка, когда, например, в XIX веке славянофилы предлагали заменять привычные слова на искусственные аналоги.Тем не менее, Сегал поддержала идею замены иностранных или непонятных вывесок на русские, особенно в общественных пространствах."Когда мы с вами идем по улицам той же самой Германии или Франции, мы не видим вывесок, которые написаны по-русски, по-китайски или, может быть, на хинди. Когда же мы идем по Симферополю, зачастую видим вывески, написанные латинскими буквами. Более того, очень часто мы даже не понимаем, о чем эта вывеска говорит, а вывеска должна быть "говорящая", – объяснила специалист.И.о. декана также добавила, что идея сделать городскую языковую среду читаемой и близкой каждому – крайне своевременная. При этом филолог отметила, что отвергать международные заимствования, которые уже стали частью языка, нет необходимости.Однако, по ее мнению, опасность возникает тогда, когда заимствования происходят не из-за реальной необходимости, а в угоду моде или без понимания смысла. Например, когда услышанное в сериале слова подхватывают и начинают употреблять без разбора."Мы должны прекрасно понимать, что у нас великая культура, у нас великий язык. Мы всегда рады "гостям" из других языков и культур, но мы не собираемся свой великий язык и свою великую культуру заменять иными. Надо понимать, что есть определенные реалии, которые приходят в мир, и появляются новые слова. А бывают уже устоявшиеся реалии и существующие предметы, а мы вдруг раз, и берем для них новое слово из другого языка", – объяснила филолог.Она также обратила внимание на примеры других стран, где защита языка находится на законодательном уровне. Так, во французском языке допускаются только заимствования, соответствующие его мелодике, а в китайском – новые предметы или понятия всегда обозначаются словами, образованными внутри языка. По мнению Сегал, такие строгие "меры безопасности" для русского также необходимы.В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной языковой политики Российской Федерации". Документ направлен на стратегическое регулирование языковой сферы в стране и за ее пределами, а также на сохранение этнокультурного и языкового многообразия России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин утвердил основы государственной языковой политикиТонкости закона о защите русского языка: что нужно знать предпринимателямРусская буква против иностранной: борьба за чистоту слова по-новому

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, русский язык, закон о защите русского языка, общество, кфу (крымский федеральный университет)