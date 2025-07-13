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Крымский ресторатор назвал признаки свежести мидий и устриц
Крымский ресторатор назвал признаки свежести мидий и устриц - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Крымский ресторатор назвал признаки свежести мидий и устриц
Покупать и есть в ресторанах мидий и устриц лучше всего там, где их выращивают. Такого мнения придерживается крымский ресторатор Вячеслав Сивожелезов. Советы по РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T09:38
2025-07-13T09:38
2025-07-13T09:09
мидии
устрицы
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
еда
морепродукты
вкусно и полезно
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Покупать и есть в ресторанах мидий и устриц лучше всего там, где их выращивают. Такого мнения придерживается крымский ресторатор Вячеслав Сивожелезов. Советы по выбору съедобных морских моллюсков он дал в эфире радио "Спутник в Крыму".Сивожелезов уточнил, что устрицу можно есть только живой, аквариумы для этих моллюсков в общепите должны быть с поддержкой температуры воды на уровне не выше 5 и не ниже 3 градусов по шкале Цельсия, вода - определенной солености.Также можно вилкой потрогать край закрытой раковины моллюска: "Если она не сокращается, то такую лучше не употреблять".Что касается мидий, то настоящие крымские мидии должны подаваться обязательно в раковине и не быть большого размера: большие размеры означают, что вам подсунули мидию не из Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый в истории: в Севастополе создают устричный питомникВ Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из АзииИз-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали
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мидии, устрицы, совет эксперта, еда, морепродукты, вкусно и полезно
Крымский ресторатор назвал признаки свежести мидий и устриц
Ресторатор дал совет при покупке крымских мидий и устриц
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым.
Покупать и есть в ресторанах мидий и устриц лучше всего там, где их выращивают. Такого мнения придерживается крымский ресторатор Вячеслав Сивожелезов. Советы по выбору съедобных морских моллюсков он дал в эфире радио "Спутник в Крыму"
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"Устрицу можно есть в двух местах: это либо непосредственно в месте вылова (хозяйства есть от Судака до Севастополя), или недалеко от них. Если говорить о городских ресторанах, то каждый из них устрицу не может содержать", – сказал он.
Сивожелезов уточнил, что устрицу можно есть только живой, аквариумы для этих моллюсков в общепите должны быть с поддержкой температуры воды на уровне не выше 5 и не ниже 3 градусов по шкале Цельсия, вода - определенной солености.
"При открытии раковины свежесть устрицы определяем по обычным органолептическим свойствам: тело моллюска должно быть прозрачным, никаких помутнений не должно быть", – акцентировал ресторатор.
Также можно вилкой потрогать край закрытой раковины моллюска: "Если она не сокращается, то такую лучше не употреблять".
Что касается мидий, то настоящие крымские мидии должны подаваться обязательно в раковине и не быть большого размера: большие размеры означают, что вам подсунули мидию не из Черного моря.
"У нас мидия вкусная, насыщенная, но размерами маленькая. Ее сырой не рекомендуется употреблять. Два классических рецепта – в томатном или сливочном соусе", – сказал Сивожелезов, но добавил, что могут быть и другие рецепты с мидиями – на вкус шеф-повара.
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