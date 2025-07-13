https://crimea.ria.ru/20250713/krymskiy-restorator-nazval-priznaki-svezhesti-midiy-i-ustrits-1147807915.html

Крымский ресторатор назвал признаки свежести мидий и устриц

Крымский ресторатор назвал признаки свежести мидий и устриц - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Крымский ресторатор назвал признаки свежести мидий и устриц

Покупать и есть в ресторанах мидий и устриц лучше всего там, где их выращивают. Такого мнения придерживается крымский ресторатор Вячеслав Сивожелезов. Советы по РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T09:38

2025-07-13T09:38

2025-07-13T09:09

мидии

устрицы

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

еда

морепродукты

вкусно и полезно

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Покупать и есть в ресторанах мидий и устриц лучше всего там, где их выращивают. Такого мнения придерживается крымский ресторатор Вячеслав Сивожелезов. Советы по выбору съедобных морских моллюсков он дал в эфире радио "Спутник в Крыму".Сивожелезов уточнил, что устрицу можно есть только живой, аквариумы для этих моллюсков в общепите должны быть с поддержкой температуры воды на уровне не выше 5 и не ниже 3 градусов по шкале Цельсия, вода - определенной солености.Также можно вилкой потрогать край закрытой раковины моллюска: "Если она не сокращается, то такую лучше не употреблять".Что касается мидий, то настоящие крымские мидии должны подаваться обязательно в раковине и не быть большого размера: большие размеры означают, что вам подсунули мидию не из Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый в истории: в Севастополе создают устричный питомникВ Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из АзииИз-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мидии, устрицы, совет эксперта, еда, морепродукты, вкусно и полезно