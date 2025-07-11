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В Крыму откроют первую в России офлайн-точку "Маркета молодых" - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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В Крыму откроют первую в России офлайн-точку "Маркета молодых"
В Крыму откроют первую в России офлайн-точку "Маркета молодых" - РИА Новости Крым, 11.07.2025
В Крыму откроют первую в России офлайн-точку "Маркета молодых"
В Крыму 27 июля откроют первую в России офлайн-точку "Маркета молодых" – площадки, созданной для поддержки и развития молодых предпринимателей. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T21:49
2025-07-11T21:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В Крыму 27 июля откроют первую в России офлайн-точку "Маркета молодых" – площадки, созданной для поддержки и развития молодых предпринимателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель Центра современного искусства Владислав Холявинский.По его словам, торговая точка объединит сразу несколько функций: выставочное пространство, пункт выдачи заказов и место живого взаимодействия продавцов с клиентами.Полки в маркете будут предоставляться для реализации авторских товаров – от ремесленных изделий и косметики до сувениров. Как пояснил Холявинский, предпочтение отдается оригинальной и качественной продукции, которую производят местные молодые предприниматели.Айдер Гемеджи, региональный представитель проекта "Росмолодежь. Предпринимай", в рамках которого и открывается точка, отметил, что площадка даст возможность молодым предпринимателям представить свои товары, протестировать спрос, получить обратную связь и начать продажи без высоких затрат на вход. По его словам, участие в маркетплейсе не требует платы за размещение, а сама регистрация проходит в упрощенном формате. Все зависит от качества фотографий, описаний и активности самого продавца.Гемеджи также подчеркнул, что запуск первой точки в Крыму рассматривается как пилотный этап, по итогам которого будут приниматься решения о дальнейшем масштабировании.Ранее сообщалось, что в 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3,2 миллиарда рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предпринимательский бум в Крыму: число бизнесменов выросло в 1,6 разаЭкономика России стала 4-й в мире по паритету покупательной способностиОбъем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиарда
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крым, предпринимательство, общество, новости крыма, росмолодежь, крымский бизнес, молодежь
В Крыму откроют первую в России офлайн-точку "Маркета молодых"

В Крыму откроют первую в России офлайн площадку для поддержки молодых предпринимателей

21:49 11.07.2025
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаКрымские сувениры
Крымские сувениры
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В Крыму 27 июля откроют первую в России офлайн-точку "Маркета молодых" – площадки, созданной для поддержки и развития молодых предпринимателей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал основатель Центра современного искусства Владислав Холявинский.
По его словам, торговая точка объединит сразу несколько функций: выставочное пространство, пункт выдачи заказов и место живого взаимодействия продавцов с клиентами.
Полки в маркете будут предоставляться для реализации авторских товаров – от ремесленных изделий и косметики до сувениров. Как пояснил Холявинский, предпочтение отдается оригинальной и качественной продукции, которую производят местные молодые предприниматели.
Айдер Гемеджи, региональный представитель проекта "Росмолодежь. Предпринимай", в рамках которого и открывается точка, отметил, что площадка даст возможность молодым предпринимателям представить свои товары, протестировать спрос, получить обратную связь и начать продажи без высоких затрат на вход.
По его словам, участие в маркетплейсе не требует платы за размещение, а сама регистрация проходит в упрощенном формате. Все зависит от качества фотографий, описаний и активности самого продавца.
Гемеджи также подчеркнул, что запуск первой точки в Крыму рассматривается как пилотный этап, по итогам которого будут приниматься решения о дальнейшем масштабировании.
"На самом деле, это первая ПВЗ, которая открывается. Есть такое хорошее выражение у айтишников, это A/B-тестирование. Сейчас мы посмотрим, как будет работать эта точка и решать, как развивать дальнейшие", – объяснил представитель проекта.
Ранее сообщалось, что в 2024 году объем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3,2 миллиарда рублей.
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