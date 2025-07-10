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В Симферополе автобус с 10 пассажирами врезался в легковушку

В Симферополе автобус с 10 пассажирами врезался в легковушку - РИА Новости Крым, 10.07.2025

В Симферополе автобус с 10 пассажирами врезался в легковушку

Рейсовый автобус врезался в иномарку в Симферополе. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, в результате госпитализирован водитель легкового авто. РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T14:50

2025-07-10T14:50

2025-07-10T14:50

автобус

новости крыма

симферополь

госавтоинспекция крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус врезался в иномарку в Симферополе. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, в результате госпитализирован водитель легкового авто.По данным ведомства, авария произошла 10 июля около 8:40 в Симферополе на улице Бородина, 65-летний водитель рейсового автобуса при повороте не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 20-летнего водителя, который двигался навстречу.На месте ДТП работают госавтоинспекторы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств аварии, уточнили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка сбила ребенка на самокате в СевастополеВ Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, новости крыма, симферополь, госавтоинспекция крыма, происшествия, прокуратура республики крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп