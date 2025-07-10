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В Симферополе автобус с 10 пассажирами врезался в легковушку - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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В Симферополе автобус с 10 пассажирами врезался в легковушку
В Симферополе автобус с 10 пассажирами врезался в легковушку - РИА Новости Крым, 10.07.2025
В Симферополе автобус с 10 пассажирами врезался в легковушку
Рейсовый автобус врезался в иномарку в Симферополе. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, в результате госпитализирован водитель легкового авто. РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T14:50
2025-07-10T14:50
автобус
новости крыма
симферополь
госавтоинспекция крыма
происшествия
прокуратура республики крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус врезался в иномарку в Симферополе. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, в результате госпитализирован водитель легкового авто.По данным ведомства, авария произошла 10 июля около 8:40 в Симферополе на улице Бородина, 65-летний водитель рейсового автобуса при повороте не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 20-летнего водителя, который двигался навстречу.На месте ДТП работают госавтоинспекторы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств аварии, уточнили в надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка сбила ребенка на самокате в СевастополеВ Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка7 человек пострадали в тройном ДТП на трассе "Симферополь – Севастополь"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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автобус, новости крыма, симферополь, госавтоинспекция крыма, происшествия, прокуратура республики крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Симферополе автобус с 10 пассажирами врезался в легковушку

Автобус с 10 пассажирами врезался в легковушку в Симферополе

14:50 10.07.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Симферополе
ДТП в Симферополе
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус врезался в иномарку в Симферополе. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, в результате госпитализирован водитель легкового авто.
По данным ведомства, авария произошла 10 июля около 8:40 в Симферополе на улице Бородина, 65-летний водитель рейсового автобуса при повороте не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 20-летнего водителя, который двигался навстречу.
"В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он доставлен в медицинское учреждение. В автобусе находились 10 пассажиров, пострадавших нет", – проинформировали правоохранители.
На месте ДТП работают госавтоинспекторы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств аварии, уточнили в надзорном ведомстве.
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АвтобусНовости КрымаСимферопольГосавтоинспекция КрымаПроисшествияПрокуратура Республики КрымСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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