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В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка

В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка - РИА Новости Крым, 09.07.2025

В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка

В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры РК и ГАИ. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T18:27

2025-07-09T18:27

2025-07-09T18:33

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дтп

дтп в крыму и севастополе

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры РК и ГАИ."По предварительной информации, 9 июля 2025 года водитель автомобиля "Шкода Рапид", двигаясь по улице Садовой, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2016 года рождения, которая передвигалась по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, в результате происшествия ребенок пострадал и был доставлен в больницу.Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Ялте. "Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры.Ранее сообщалось, что в Ялте водитель легкового авто сбил семилетнего ребенка на самокате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей В Севастополе машина сбила 82-летнюю пенсионерку Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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