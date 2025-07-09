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В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка
В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка - РИА Новости Крым, 09.07.2025
В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка
В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры РК и ГАИ. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T18:27
2025-07-09T18:33
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры РК и ГАИ."По предварительной информации, 9 июля 2025 года водитель автомобиля "Шкода Рапид", двигаясь по улице Садовой, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2016 года рождения, которая передвигалась по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, в результате происшествия ребенок пострадал и был доставлен в больницу.Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Ялте. "Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры.Ранее сообщалось, что в Ялте водитель легкового авто сбил семилетнего ребенка на самокате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жутком ДТП под Ростовом погиб подросток и пострадали двое детей В Севастополе машина сбила 82-летнюю пенсионерку Съехал с дороги и перевернулся: водитель питбайка погиб в Севастополе
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РИА Новости Крым
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В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка

В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка - ГАИ

18:27 09.07.2025 (обновлено: 18:33 09.07.2025)
 
© Прокуратура КрымаДТП в Ялте
ДТП в Ялте
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры РК и ГАИ.
"По предварительной информации, 9 июля 2025 года водитель автомобиля "Шкода Рапид", двигаясь по улице Садовой, совершил наезд на несовершеннолетнюю 2016 года рождения, которая передвигалась по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, в результате происшествия ребенок пострадал и был доставлен в больницу.
Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Ялте.
"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Ялте водитель легкового авто сбил семилетнего ребенка на самокате.
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