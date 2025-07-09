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На пожаре в многоэтажке под Симферополем спасли 10 жильцов - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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На пожаре в многоэтажке под Симферополем спасли 10 жильцов
На пожаре в многоэтажке под Симферополем спасли 10 жильцов - РИА Новости Крым, 09.07.2025
На пожаре в многоэтажке под Симферополем спасли 10 жильцов
10 жильцов спасены, еще 15 эвакуированы на пожаре в многоэтажке в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля — РИА Новости Крым. 10 жильцов спасены, еще 15 эвакуированы на пожаре в многоэтажке в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.По данным спасателей, огонь вспыхнул на первом этаже вечером в среду. На место выдвинулись 18 огнеборцев 6-ого пожарно-спасательного отряда и шесть единиц техники.Пожар на площади пять квадратных метров был локализован в 20:59. Причину возгорания установят эксперты.Утром в среду в соцсетях появилась информация о взрыве и пожаре в одном из магазинов на Приморском пляже Ялты. По информации ГУ МЧС России по Крыму, причиной возгорания стал взрыв самоката из-за аномальной жары на территории полуострова.Позже руководитель крымского главка МЧС России Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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На пожаре в многоэтажке под Симферополем спасли 10 жильцов

На пожаре в многоэтажке под Симферополем спасены 10 и эвакуированы 15 человек – МЧС

22:02 09.07.2025 (обновлено: 22:11 09.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля — РИА Новости Крым. 10 жильцов спасены, еще 15 эвакуированы на пожаре в многоэтажке в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
По данным спасателей, огонь вспыхнул на первом этаже вечером в среду. На место выдвинулись 18 огнеборцев 6-ого пожарно-спасательного отряда и шесть единиц техники.
"Проведена разведка звеном газодымозащитной службы. Оперативно эвакуировано 15 человек, 10 человек спасены. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Пожар на площади пять квадратных метров был локализован в 20:59. Причину возгорания установят эксперты.
Утром в среду в соцсетях появилась информация о взрыве и пожаре в одном из магазинов на Приморском пляже Ялты. По информации ГУ МЧС России по Крыму, причиной возгорания стал взрыв самоката из-за аномальной жары на территории полуострова.
Позже руководитель крымского главка МЧС России Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
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