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На пожаре в многоэтажке под Симферополем спасли 10 жильцов

На пожаре в многоэтажке под Симферополем спасли 10 жильцов - РИА Новости Крым, 09.07.2025

На пожаре в многоэтажке под Симферополем спасли 10 жильцов

10 жильцов спасены, еще 15 эвакуированы на пожаре в многоэтажке в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T22:02

2025-07-09T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля — РИА Новости Крым. 10 жильцов спасены, еще 15 эвакуированы на пожаре в многоэтажке в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.По данным спасателей, огонь вспыхнул на первом этаже вечером в среду. На место выдвинулись 18 огнеборцев 6-ого пожарно-спасательного отряда и шесть единиц техники.Пожар на площади пять квадратных метров был локализован в 20:59. Причину возгорания установят эксперты.Утром в среду в соцсетях появилась информация о взрыве и пожаре в одном из магазинов на Приморском пляже Ялты. По информации ГУ МЧС России по Крыму, причиной возгорания стал взрыв самоката из-за аномальной жары на территории полуострова.Позже руководитель крымского главка МЧС России Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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