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Пожар на набережной Ялты - СК возбудит уголовное дело
Пожар на набережной Ялты - СК возбудит уголовное дело - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Пожар на набережной Ялты - СК возбудит уголовное дело
В связи с возгоранием пункта проката электросамокатов на набережной Ялты будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал руководитель крымского главка МЧС... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T12:41
2025-07-09T12:41
2025-07-09T12:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В связи с возгоранием пункта проката электросамокатов на набережной Ялты будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал руководитель крымского главка МЧС России Владимир Терентьев, передает пресс-служба ведомства.Дело будет возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.Утром в среду в соцсетях появилась информация о взрыве и пожаре в одном из магазинов на Приморском пляже Ялты. По информации ГУ МЧС России по Крыму, причиной возгорания стал взрыв самоката из-за аномальной жары на территории полуострова."Предварительно установлено, что сегодня утром в помещении по улице Ленина, где хранились электросамокаты, загорелось транспортное средство, находившееся на зарядке. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия", - говорится в сообщении СК. Самокаты изымут и отправят на экспертизу. Кроме того, следователи проверят легальность работы данного пункта проката, наличие у собственника разрешительных документов, процедуру закупки и наличие лицензии у поставщиков и изготовителей на данный вид деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ялта, гсу ск россии по крыму и севастополю, закон и право, крым, новости крыма, пожар
Пожар на набережной Ялты - СК возбудит уголовное дело
По факту пожара в пункте проката самокатов в Ялте будет возбуждено уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В связи с возгоранием пункта проката электросамокатов на набережной Ялты будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал руководитель крымского главка МЧС России Владимир Терентьев, передает пресс-служба ведомства.
Дело будет возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.
Утром в среду в соцсетях появилась информация
о взрыве и пожаре в одном из магазинов на Приморском пляже Ялты. По информации ГУ МЧС России по Крыму, причиной возгорания стал взрыв самоката
из-за аномальной жары на территории полуострова.
"Предварительно установлено, что сегодня утром в помещении по улице Ленина, где хранились электросамокаты, загорелось транспортное средство, находившееся на зарядке. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия", - говорится в сообщении СК.
Самокаты изымут и отправят на экспертизу. Кроме того, следователи проверят легальность работы данного пункта проката, наличие у собственника разрешительных документов, процедуру закупки и наличие лицензии у поставщиков и изготовителей на данный вид деятельности.
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