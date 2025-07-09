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Пожар на набережной Ялты - СК возбудит уголовное дело

Пожар на набережной Ялты - СК возбудит уголовное дело - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Пожар на набережной Ялты - СК возбудит уголовное дело

В связи с возгоранием пункта проката электросамокатов на набережной Ялты будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал руководитель крымского главка МЧС... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T12:41

2025-07-09T12:41

2025-07-09T12:41

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В связи с возгоранием пункта проката электросамокатов на набережной Ялты будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал руководитель крымского главка МЧС России Владимир Терентьев, передает пресс-служба ведомства.Дело будет возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.Утром в среду в соцсетях появилась информация о взрыве и пожаре в одном из магазинов на Приморском пляже Ялты. По информации ГУ МЧС России по Крыму, причиной возгорания стал взрыв самоката из-за аномальной жары на территории полуострова."Предварительно установлено, что сегодня утром в помещении по улице Ленина, где хранились электросамокаты, загорелось транспортное средство, находившееся на зарядке. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия", - говорится в сообщении СК. Самокаты изымут и отправят на экспертизу. Кроме того, следователи проверят легальность работы данного пункта проката, наличие у собственника разрешительных документов, процедуру закупки и наличие лицензии у поставщиков и изготовителей на данный вид деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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