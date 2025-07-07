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Крымский мост: растет очередь с обеих сторон – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Крымский мост: растет очередь с обеих сторон – сколько ждать проезда
Крымский мост: растет очередь с обеих сторон – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Крымский мост: растет очередь с обеих сторон – сколько ждать проезда
На Крымском мосту с обеих сторон транспортного перехода в очередях перед досмотровыми пунктами стоят более 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T16:30
2025-07-07T16:31
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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ИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту с обеих сторон транспортного перехода в очередях перед досмотровыми пунктами стоят более 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин, к 9 утра – более тысячи. К полудню очередь немного уменьшилась, но к 14 часам количество машин в очередях приблизилось к 1,5 тысячам.Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: растет очередь с обеих сторон – сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас – с обеих сторон в очередях более 1700 автомобилей

16:30 07.07.2025 (обновлено: 16:31 07.07.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости Крым
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ИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту с обеих сторон транспортного перехода в очередях перед досмотровыми пунктами стоят более 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находится 965 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 798 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении.
Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин, к 9 утра – более тысячи. К полудню очередь немного уменьшилась, но к 14 часам количество машин в очередях приблизилось к 1,5 тысячам.
Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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