Крымский мост: растет очередь с обеих сторон – сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас – с обеих сторон в очередях более 1700 автомобилей
16:30 07.07.2025 (обновлено: 16:31 07.07.2025)
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
© РИА Новости Крым
ИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту с обеих сторон транспортного перехода в очередях перед досмотровыми пунктами стоят более 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находится 965 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 798 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении.
Транспорт на въезде в Крым стал скапливаться на мосту начиная с 5 утра понедельника, когда перед пунктами досмотра стояли 350 авто. Уже через час их было более 500. К 7 часам перед досмотровыми комплексами стояли 950 машин, к 9 утра – более тысячи. К полудню очередь немного уменьшилась, но к 14 часам количество машин в очередях приблизилось к 1,5 тысячам.
Проезжать по мостопереходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.
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