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ВСУ пытаются атаковать Москву: сбиты шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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ВСУ пытаются атаковать Москву: сбиты шесть беспилотников
ВСУ пытаются атаковать Москву: сбиты шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 06.07.2025
ВСУ пытаются атаковать Москву: сбиты шесть беспилотников
Средства противовоздушной обороны вечером в воскресенье сбили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T19:12
2025-07-06T19:21
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости сво
сергей собянин
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером в воскресенье сбили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По информации Росавиации, на 18:00 мск в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов. В период с 18 до 21:00 мск из терминала B запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С – 11 рейсов. "15 тыс. пассажиров готовятся к вылету, проходят предполетные процедуры. Чтобы минимизировать время возвращения к суточному расписанию полетов, воздушная гавань и, в частности, ее крупнейший перевозчик – группа "Аэрофлот" – увеличили численность работающих в Шереметьево сотрудников", - говорится в сообщении.В зале для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, комнате матери и ребенка есть свободные места, в том числе кровати, добавили в ведомстве.По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье над регионами России и Азовским морем нейтрализованы 120 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Брянской (30), Курской (29), Орловской (18) и Белгородской (17) областями.Днем в воскресенье над шестью регионами РФ российская противовоздушная оборона ликвидировала 39 украинских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, сергей собянин, москва, новости
ВСУ пытаются атаковать Москву: сбиты шесть беспилотников

ПВО сбила шесть летевших на Москву беспилотников – Собянин

19:12 06.07.2025 (обновлено: 19:21 06.07.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером в воскресенье сбили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Средства ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Росавиации, на 18:00 мск в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов. В период с 18 до 21:00 мск из терминала B запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С – 11 рейсов.
"15 тыс. пассажиров готовятся к вылету, проходят предполетные процедуры. Чтобы минимизировать время возвращения к суточному расписанию полетов, воздушная гавань и, в частности, ее крупнейший перевозчик – группа "Аэрофлот" – увеличили численность работающих в Шереметьево сотрудников", - говорится в сообщении.
© РосавиацияОбстановка в аэропорту Шереметьево вечером 6 июля 2025 года на фоне ограничения полетов из--за атак ВСУ
Аэропорт Шереметьево
© Росавиация
Обстановка в аэропорту Шереметьево вечером 6 июля 2025 года на фоне ограничения полетов из--за атак ВСУ
В зале для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, комнате матери и ребенка есть свободные места, в том числе кровати, добавили в ведомстве.
По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье над регионами России и Азовским морем нейтрализованы 120 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Брянской (30), Курской (29), Орловской (18) и Белгородской (17) областями.
Днем в воскресенье над шестью регионами РФ российская противовоздушная оборона ликвидировала 39 украинских дронов.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУНовости СВОСергей СобянинМоскваНовости
 
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