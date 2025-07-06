https://crimea.ria.ru/20250706/vsu-pytayutsya-atakovat-moskvu-sbity-shest-bespilotnikov-1147757213.html

ВСУ пытаются атаковать Москву: сбиты шесть беспилотников

ВСУ пытаются атаковать Москву: сбиты шесть беспилотников - РИА Новости Крым, 06.07.2025

ВСУ пытаются атаковать Москву: сбиты шесть беспилотников

Средства противовоздушной обороны вечером в воскресенье сбили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T19:12

2025-07-06T19:12

2025-07-06T19:21

беспилотник (бпла, дрон)

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новости сво

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москва

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны вечером в воскресенье сбили шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По информации Росавиации, на 18:00 мск в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов. В период с 18 до 21:00 мск из терминала B запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С – 11 рейсов. "15 тыс. пассажиров готовятся к вылету, проходят предполетные процедуры. Чтобы минимизировать время возвращения к суточному расписанию полетов, воздушная гавань и, в частности, ее крупнейший перевозчик – группа "Аэрофлот" – увеличили численность работающих в Шереметьево сотрудников", - говорится в сообщении.В зале для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, комнате матери и ребенка есть свободные места, в том числе кровати, добавили в ведомстве.По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье над регионами России и Азовским морем нейтрализованы 120 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Брянской (30), Курской (29), Орловской (18) и Белгородской (17) областями.Днем в воскресенье над шестью регионами РФ российская противовоздушная оборона ликвидировала 39 украинских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, сергей собянин, москва, новости