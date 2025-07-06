https://crimea.ria.ru/20250706/za-noch-nad-regionami-rossii-i-azovskim-morem-likvidirovany-120-dronov-1147745669.html

За ночь над регионами России и Азовским морем ликвидировали 120 дронов

За ночь над регионами России и Азовским морем ликвидировали 120 дронов - РИА Новости Крым, 06.07.2025

За ночь над регионами России и Азовским морем ликвидировали 120 дронов

В течение ночи над регионами России и Азовским морем нейтрализованы 120 украинских беспилотников. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T08:07

2025-07-06T08:07

2025-07-06T08:16

министерство обороны рф

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В течение ночи над регионами России и Азовским морем нейтрализованы 120 украинских беспилотников. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.30 беспилотников нейтрализованы над Брянской областью, 29 – над Курской, 18 – над Орловской, 17 – над Белгородской, 13 – над Тульской, четыре – над Калужской, три – над Ленинградской, по два – над Смоленской и Новгородской областями, по одному – над территорией Тверской области и акваторией Азовского моря.Накануне в течение дня над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 украинских беспилотников.В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников.Утром в субботу над Чувашией были уничтожены два дрона. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

азовское море

брянская область

курская область

орловская область

белгородская область

тульская область

калужская область

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новгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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