https://crimea.ria.ru/20250706/za-noch-nad-regionami-rossii-i-azovskim-morem-likvidirovany-120-dronov-1147745669.html
За ночь над регионами России и Азовским морем ликвидировали 120 дронов
За ночь над регионами России и Азовским морем ликвидировали 120 дронов - РИА Новости Крым, 06.07.2025
За ночь над регионами России и Азовским морем ликвидировали 120 дронов
В течение ночи над регионами России и Азовским морем нейтрализованы 120 украинских беспилотников. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T08:07
2025-07-06T08:07
2025-07-06T08:16
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
азовское море
брянская область
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белгородская область
тульская область
калужская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В течение ночи над регионами России и Азовским морем нейтрализованы 120 украинских беспилотников. Об этом утром в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.30 беспилотников нейтрализованы над Брянской областью, 29 – над Курской, 18 – над Орловской, 17 – над Белгородской, 13 – над Тульской, четыре – над Калужской, три – над Ленинградской, по два – над Смоленской и Новгородской областями, по одному – над территорией Тверской области и акваторией Азовского моря.Накануне в течение дня над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 украинских беспилотников.В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников.Утром в субботу над Чувашией были уничтожены два дрона. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), азовское море, брянская область, курская область, орловская область, белгородская область, тульская область, калужская область, ленинградская область, смоленская область, новгородская область, тверская область, пво, новости
За ночь над регионами России и Азовским морем ликвидировали 120 дронов
120 беспилотников уничтожены и перехвачены за ночь над регионами России и Азовским морем
08:07 06.07.2025 (обновлено: 08:16 06.07.2025)