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За полдня в воскресенье над шестью регионами РФ ликвидировали 39 дронов

За полдня в воскресенье над шестью регионами РФ ликвидировали 39 дронов - РИА Новости Крым, 06.07.2025

За полдня в воскресенье над шестью регионами РФ ликвидировали 39 дронов

За полдня в воскресенье над шестью регионами РФ российская противовоздушная оборона ликвидировала 39 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T14:43

2025-07-06T14:43

2025-07-06T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. За полдня в воскресенье над шестью регионами РФ российская противовоздушная оборона ликвидировала 39 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.21 беспилотник нейтрализован над Брянской областью, семь – над Орловской, шесть – над Тульской. По два дрона ликвидированы над Белгородской и Курской областями, один – над Калужской.В ночь на воскресенье над регионами России и Азовским морем были нейтрализованы 120 украинских беспилотников.Накануне в течение дня над Крымом и еще семью регионами России сбили 48 украинских беспилотников.В ночь на субботу украинские беспилотники попытались атаковать с воздуха 14 регионов России. Силы ПВО отразили удары 94 вражеских беспилотников.Утром в субботу над Чувашией были уничтожены два дрона. Один из них упал на крышу пустующего здания АО "ВНИИР", производство на котором было приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, а второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. В Саратове и Энгельсе в результате атаки повреждены жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, брянская область, орловская область, тульская область, белгородская область, курская область, калужская область, беспилотник (бпла, дрон)