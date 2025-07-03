https://crimea.ria.ru/20250703/na-krymskom-mostu-prodolzhaet-rasti-ochered--skolko-zhdat-proezda-1147676893.html

На Крымском мосту продолжает расти очередь – сколько ждать проезда

На Крымском мосту продолжает расти очередь – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 03.07.2025

На Крымском мосту продолжает расти очередь – сколько ждать проезда

На Крымском мосту в четверг днем продолжает расти очередь, с обеих сторон ждут проезда более 550 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T14:33

2025-07-03T14:33

2025-07-03T14:33

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новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в четверг днем продолжает расти очередь, с обеих сторон ждут проезда более 550 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин. Спустя два часа со стороны Краснодарского края в заторе было уже 122 авто, а к полудню очередь выросла до 260 автомобилей."По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 224 транспортных средства. Время ожидания около часа. Из Керчи проезда ожидают 330 автомобилей", - говорится в сообщении.На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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