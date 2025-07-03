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Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза

Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза

У Крымского моста утром в четверг продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T09:16

2025-07-03T09:16

2025-07-03T09:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин.При этом со стороны Керчи пробок перед пунктами досмотра по-прежнему нет.На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуКак строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости КрымАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном

крымский мост

керчь

тамань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, тамань