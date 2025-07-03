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Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
У Крымского моста утром в четверг продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T09:16
2025-07-03T09:16
2025-07-03T09:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин.При этом со стороны Керчи пробок перед пунктами досмотра по-прежнему нет.На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуКак строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости КрымАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани 122 находятся автомобиля
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра
, тогда у моста находились три десятка машин.
"В очереди со стороны Тамани находятся 122 транспортных средства", – говорится в сообщении по состоянию на 9.00.
При этом со стороны Керчи пробок перед пунктами досмотра по-прежнему нет.
На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.
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