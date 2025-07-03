Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250703/krymskiy-most-seychas--ochered-vyrosla-v-chetyre-raza-1147667547.html
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
У Крымского моста утром в четверг продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T09:16
2025-07-03T09:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137783268_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_54296170235df662873497c02a219cae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин.При этом со стороны Керчи пробок перед пунктами досмотра по-прежнему нет.На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мостуКак строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости КрымАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137783268_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_42ade519386af87cf3d76e1d3b896703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, тамань
Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани 122 находятся автомобиля

09:16 03.07.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин.
"В очереди со стороны Тамани находятся 122 транспортных средства", – говорится в сообщении по состоянию на 9.00.
При этом со стороны Керчи пробок перед пунктами досмотра по-прежнему нет.
На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Дорога жизни": как запускали грузовые поезда по Крымскому мосту
Как строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезоном
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаОчереди на Крымском мостуКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт
09:46На Украине заявили о полной остановке поставок оружия из США
09:16Крымский мост сейчас – очередь выросла в четыре раза
08:54Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича
08:33Заповедник "Аскания-Нова" загорелся после атаки беспилотников ВСУ
08:16В Крыму идет уборочная: что будет с урожаем зерновых из-за засухи
07:57Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области
07:37Мужчина изрезал врачей в больнице Иркутска
07:14Два беспилотника сбили над Крымом
07:06У Крымского моста начала расти очередь
06:37Защитники земли русской: как советские войска освободили Минск
06:10Беспилотники атаковали жилые дома в Липецке и Ельце – есть жертвы
00:01Погода в Крыму в четверг: куда холодный фронт принесет дождь и грозу
00:00Какой сегодня праздник: 3 июля
23:20В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человек
22:42В Севастополе всю ночь будут стрелять
22:33Встреча президентов России и Киргизии и фестиваль "Алые паруса": главное
22:21Повышение утильсбора на авто: новые "расценки" от Минпромторга
22:08Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:52Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям
Лента новостейМолния