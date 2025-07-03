https://crimea.ria.ru/20250703/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1147665965.html

У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 03.07.2025

У Крымского моста начала расти очередь

У Крымского моста утром в четверг образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствую данные РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T07:06

2025-07-03T07:06

2025-07-03T07:54

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

новости

новости крыма

транспорт

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_acb99afb8e8e05f47e0d3625876058ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг образовалась очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствую данные При этом со стороны Керчи пробок перед пунктом досмотра нет.На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду.Кроме того, организовано дежурство кареты скорой помощи в режиме оперативного реагирования, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости, новости крыма, транспорт, логистика