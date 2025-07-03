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Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон
Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон
У Крымского моста сейчас появились очереди со стороны Керчи. При этом пробка со стороны Тамани растет кратно. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T11:10
2025-07-03T11:10
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
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новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас появились очереди со стороны Керчи. При этом пробка со стороны Тамани растет кратно. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин. Спустя два часа со стороны Краснодарского края в заторе было уже 122 авто.На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, новости, новости крыма, керчь, тамань, транспорт, логистика
Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон

У Крымского моста сейчас в очереди со стороны Керчи и Тамани стоят 260 машин

11:10 03.07.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас появились очереди со стороны Керчи. При этом пробка со стороны Тамани растет кратно. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин. Спустя два часа со стороны Краснодарского края в заторе было уже 122 авто.
"К 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи скопилось 50 автомобилей", - говорится в сообщении.
На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.
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