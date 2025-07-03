https://crimea.ria.ru/20250703/probki-u-krymskogo-mosta-vyrosli-s-obeikh-storon-1147670214.html
Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон
Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон
У Крымского моста сейчас появились очереди со стороны Керчи. При этом пробка со стороны Тамани растет кратно. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T11:10
2025-07-03T11:10
2025-07-03T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас появились очереди со стороны Керчи. При этом пробка со стороны Тамани растет кратно. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин. Спустя два часа со стороны Краснодарского края в заторе было уже 122 авто.На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон
У Крымского моста сейчас в очереди со стороны Керчи и Тамани стоят 260 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас появились очереди со стороны Керчи. При этом пробка со стороны Тамани растет кратно. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра
, тогда у моста находились три десятка машин. Спустя два часа со стороны Краснодарского края в заторе было уже 122 авто
.
"К 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 210 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи скопилось 50 автомобилей", - говорится в сообщении.
На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.