https://crimea.ria.ru/20250703/probki-u-krymskogo-mosta-vyrosli-s-obeikh-storon-1147670214.html

Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон

Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон

У Крымского моста сейчас появились очереди со стороны Керчи. При этом пробка со стороны Тамани растет кратно. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T11:10

2025-07-03T11:10

2025-07-03T11:10

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

новости

новости крыма

керчь

тамань

транспорт

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_67d886760d1c3bbf5444cd09ff71388a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас появились очереди со стороны Керчи. При этом пробка со стороны Тамани растет кратно. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Очередь к транспортному переходу со стороны Кубани начала расти в четверг с 7 часов утра, тогда у моста находились три десятка машин. Спустя два часа со стороны Краснодарского края в заторе было уже 122 авто.На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду, организовано дежурство кареты скорой помощи, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, новости, новости крыма, керчь, тамань, транспорт, логистика