https://crimea.ria.ru/20250701/raspisanie-dvizheniya-poezdov-tavriya-izmenitsya-iz-za-remonta-1147601007.html

Расписание движения поездов "Таврия" изменится из-за ремонта

Расписание движения поездов "Таврия" изменится из-за ремонта - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Расписание движения поездов "Таврия" изменится из-за ремонта

Из-за ремонтных работ на инфраструктуре в расписании движения поездов "Таврия" осенью произойдут изменения. Об этом сообщили в пресс-службе компании... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T08:46

2025-07-01T08:46

2025-07-01T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ на инфраструктуре в расписании движения поездов "Таврия" осенью произойдут изменения. Об этом сообщили в пресс-службе компании перевозчика.Как уточнили в пресс-службе, поезд №98/97 "Симферополь – Москва Павелецкая" будет отменен отправлением из Симферополя с 29 сентября по 19 декабря, отправлением из Москвы – с 1 октября по 21 декабря.Кроме того, поезд №173/174 "Москва Павелецкая – Евпатория" не будет отправляться из Москвы 12, 13, 14, 15 октября.Назначается поезд №195/196 "Москва Павелецкая – Симферополь" отправлением из Москвы с 12 октября по 20 декабря ежедневно, отправлением из Симферополя с 14 октября по 18 декабря ежедневно, уточнили сотрудники компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билетыКрым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощностиПеревозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию

москва

евпатория

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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