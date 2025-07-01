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Расписание движения поездов "Таврия" изменится из-за ремонта - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Расписание движения поездов "Таврия" изменится из-за ремонта
Расписание движения поездов "Таврия" изменится из-за ремонта - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Расписание движения поездов "Таврия" изменится из-за ремонта
Из-за ремонтных работ на инфраструктуре в расписании движения поездов "Таврия" осенью произойдут изменения. Об этом сообщили в пресс-службе компании... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T08:46
2025-07-01T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ на инфраструктуре в расписании движения поездов "Таврия" осенью произойдут изменения. Об этом сообщили в пресс-службе компании перевозчика.Как уточнили в пресс-службе, поезд №98/97 "Симферополь – Москва Павелецкая" будет отменен отправлением из Симферополя с 29 сентября по 19 декабря, отправлением из Москвы – с 1 октября по 21 декабря.Кроме того, поезд №173/174 "Москва Павелецкая – Евпатория" не будет отправляться из Москвы 12, 13, 14, 15 октября.Назначается поезд №195/196 "Москва Павелецкая – Симферополь" отправлением из Москвы с 12 октября по 20 декабря ежедневно, отправлением из Симферополя с 14 октября по 18 декабря ежедневно, уточнили сотрудники компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билетыКрым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощностиПеревозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию
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Расписание движения поездов "Таврия" изменится из-за ремонта

Расписание движения поездов "Таврия" изменится осенью из-за ремонта – перевозчик

08:46 01.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ на инфраструктуре в расписании движения поездов "Таврия" осенью произойдут изменения. Об этом сообщили в пресс-службе компании перевозчика.

"В расписании движения поездов "Таврия" осенью произойдут изменения. Корректировки связаны с ремонтными работами на инфраструктуре", – сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, поезд №98/97 "Симферополь – Москва Павелецкая" будет отменен отправлением из Симферополя с 29 сентября по 19 декабря, отправлением из Москвы – с 1 октября по 21 декабря.
Кроме того, поезд №173/174 "Москва Павелецкая – Евпатория" не будет отправляться из Москвы 12, 13, 14, 15 октября.
Назначается поезд №195/196 "Москва Павелецкая – Симферополь" отправлением из Москвы с 12 октября по 20 декабря ежедневно, отправлением из Симферополя с 14 октября по 18 декабря ежедневно, уточнили сотрудники компании.
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