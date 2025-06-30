https://crimea.ria.ru/20250630/krymskiy-most-posle-otkrytiya-dvizheniya-operativnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-1147609130.html
Крымский мост после открытия движения: оперативная информация об очередях
Крымский мост после открытия движения: оперативная информация об очередях - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Крымский мост после открытия движения: оперативная информация об очередях
На Крымском мосту после открытия движения проезда ждут 380 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T23:11
2025-06-30T23:11
2025-06-30T23:11
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения проезда ждут 380 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив в понедельник был закрыт более часа.Советы по подготовке к поездке и досмотруПрезидент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.В Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом.Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост после открытия движения: оперативная информация об очередях
На Крымском мосту после открытия движения в очереди со стороны Кубани 380 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения проезда ждут 380 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находится 380 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 23:00.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив в понедельник был закрыт более часа
.
Советы по подготовке к поездке и досмотру
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует
иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.
В Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.
Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом.
Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются
в зону транспортной безопасности.
В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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