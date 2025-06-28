https://crimea.ria.ru/20250628/dvukhmetrovaya-lovushka-v-krymu-spasli-upavshuyu-v-yamu-korovu-1147556735.html

Двухметровая ловушка: в Крыму спасли упавшую в яму корову

Двухметровая ловушка: в Крыму спасли упавшую в яму корову - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Двухметровая ловушка: в Крыму спасли упавшую в яму корову

В Евпатории спасатели с помощью специального оборудования достали упавшую в смотровую яму недостроенного гаража корову. Об том сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T12:58

2025-06-28T12:58

2025-06-28T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории спасатели с помощью специального оборудования достали упавшую в смотровую яму недостроенного гаража корову. Об том сообщили в МЧС Крыма.Сообщение о том, что животное провалилось в яму недостроенного гаража, поступило спасателям накануне вечером.Без предварительных манипуляций поднять корову с помощью такелажного оборудования и манипулятора оказалось невозможным – яму пришлось расширять.Этим занялись сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда, использовав бензорез и шанцевый инструмент, рассказали в ведомстве."Животное благополучно извлекли из ловушки глубиной более двух метров", – рассказали спасатели.Отмечается, что при проведении спасательных работ никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 20 лошадей спасли от огня Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты – видео

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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