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Двухметровая ловушка: в Крыму спасли упавшую в яму корову
Двухметровая ловушка: в Крыму спасли упавшую в яму корову - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Двухметровая ловушка: в Крыму спасли упавшую в яму корову
В Евпатории спасатели с помощью специального оборудования достали упавшую в смотровую яму недостроенного гаража корову. Об том сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T12:58
2025-06-28T12:58
2025-06-28T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории спасатели с помощью специального оборудования достали упавшую в смотровую яму недостроенного гаража корову. Об том сообщили в МЧС Крыма.Сообщение о том, что животное провалилось в яму недостроенного гаража, поступило спасателям накануне вечером.Без предварительных манипуляций поднять корову с помощью такелажного оборудования и манипулятора оказалось невозможным – яму пришлось расширять.Этим занялись сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда, использовав бензорез и шанцевый инструмент, рассказали в ведомстве."Животное благополучно извлекли из ловушки глубиной более двух метров", – рассказали спасатели.Отмечается, что при проведении спасательных работ никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 20 лошадей спасли от огня Испуганный кот спровоцировал ДТП на трассе в Крыму Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты – видео
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евпатория, гу мчс рф по республике крым, крым, происшествия, новости крыма
Двухметровая ловушка: в Крыму спасли упавшую в яму корову
В Евпатории спасли упавшую в двухметровую яму на недострое корову – МЧС
12:58 28.06.2025 (обновлено: 13:01 28.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. В Евпатории спасатели с помощью специального оборудования достали упавшую в смотровую яму недостроенного гаража корову. Об том сообщили в МЧС Крыма.
Сообщение о том, что животное провалилось в яму недостроенного гаража, поступило спасателям накануне вечером.
Без предварительных манипуляций поднять корову с помощью такелажного оборудования и манипулятора оказалось невозможным – яму пришлось расширять.
Этим занялись сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда, использовав бензорез и шанцевый инструмент, рассказали в ведомстве.
"Животное благополучно извлекли из ловушки глубиной более двух метров", – рассказали спасатели.
Отмечается, что при проведении спасательных работ никто не пострадал.
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