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Крымский мост: за час очередь выросла в полтора раза

Крымский мост: за час очередь выросла в полтора раза - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Крымский мост: за час очередь выросла в полтора раза

У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T14:21

2025-06-25T14:21

2025-06-25T14:21

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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керчь

тамань

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже - 220. К полудню проезда ждали уже 300 машин.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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