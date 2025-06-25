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Крымский мост: за час очередь выросла в полтора раза
Крымский мост: за час очередь выросла в полтора раза - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Крымский мост: за час очередь выросла в полтора раза
У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T14:21
2025-06-25T14:21
2025-06-25T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже - 220. К полудню проезда ждали уже 300 машин.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост: за час очередь выросла в полтора раза
Крымский мост – в пробке со стороны Керчи ожидают проезда 465 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100
автомобилей, часом позже - 220. К полудню проезда ждали уже 300 машин
.
"В очереди со стороны Керчи находится 465 транспортных средств. Время ожидания около двух часов, - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.
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