https://crimea.ria.ru/20250625/krymskiy-most-seychas-so-storony-kerchi-v-ocheredi-300-avto-1147479511.html

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи в очереди 300 авто

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи в очереди 300 авто - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи в очереди 300 авто

У Крымского моста в пробке перед пунктами досмотра со стороны Керчи стоят 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T12:26

2025-06-25T12:26

2025-06-25T12:26

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керчь

тамань

транспорт

логистика

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста в пробке перед пунктами досмотра со стороны Керчи стоят 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже - 220.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга

крымский мост

керчь

тамань

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, крым, новости крыма