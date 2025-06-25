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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи в очереди 300 авто - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи в очереди 300 авто
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи в очереди 300 авто - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи в очереди 300 авто
У Крымского моста в пробке перед пунктами досмотра со стороны Керчи стоят 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T12:26
2025-06-25T12:26
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
тамань
транспорт
логистика
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста в пробке перед пунктами досмотра со стороны Керчи стоят 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже - 220.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи в очереди 300 авто

У Крымского моста со стороны Керчи проезда ожидают 300 машин

12:26 25.06.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. У Крымского моста в пробке перед пунктами досмотра со стороны Керчи стоят 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Керчи находятся 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.
В 10 утра со стороны Краснодарского края в очереди стояли 100 автомобилей, часом позже - 220.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В этот отрезок времени автомобильные очереди почти отсутствуют. С 8:00 до 16 часов ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самым напряженным считается период – с 17:00 до 23:00.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьТаманьТранспортЛогистикаКрымНовости Крыма
 
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