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Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани
Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани
Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Краснодарского края в очереди стоят 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T10:20
2025-06-25T10:20
2025-06-25T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Краснодарского края в очереди стоят 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани
На Крымском мосту очередь в 100 машин со стороны Тамани