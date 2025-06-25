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Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани
Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани
Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Краснодарского края в очереди стоят 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T10:20
2025-06-25T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Краснодарского края в очереди стоят 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, крымский мост, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани

На Крымском мосту очередь в 100 машин со стороны Тамани

10:20 25.06.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Краснодарского края в очереди стоят 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"По состоянию на 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
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