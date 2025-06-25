https://crimea.ria.ru/20250625/krymskiy-most-seychas-ochered-rastet-so-storony-tamani--1147477329.html

Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани

Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Крымский мост сейчас: очередь растет со стороны Тамани

Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Краснодарского края в очереди стоят 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T10:20

2025-06-25T10:20

2025-06-25T10:20

крым

новости крыма

крымский мост

логистика

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керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Краснодарского края в очереди стоят 100 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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