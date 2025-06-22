https://crimea.ria.ru/20250622/krymskiy-most-seychas-ochered-prodolzhaet-bystro-rasti-1147418056.html

Крымский мост сейчас: очередь продолжает быстро расти

Крымский мост сейчас: очередь продолжает быстро расти - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Крымский мост сейчас: очередь продолжает быстро расти

На Крымском мосту сейчас перед пунктами досмотра очередь продолжает увеличиваться. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T16:14

2025-06-22T16:14

2025-06-22T16:15

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

керченский пролив

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас перед пунктами досмотра очередь продолжает увеличиваться. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В 12.00 в очереди стояли 135 автомобилей.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Ранее первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко рассказывал, что время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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