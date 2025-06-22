Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: очередь продолжает быстро расти - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250622/krymskiy-most-seychas-ochered-prodolzhaet-bystro-rasti-1147418056.html
Крымский мост сейчас: очередь продолжает быстро расти
Крымский мост сейчас: очередь продолжает быстро расти - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Крымский мост сейчас: очередь продолжает быстро расти
На Крымском мосту сейчас перед пунктами досмотра очередь продолжает увеличиваться. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T16:14
2025-06-22T16:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0282e0c4dfdd4ba4d0959e1dc1a40c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас перед пунктами досмотра очередь продолжает увеличиваться. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В 12.00 в очереди стояли 135 автомобилей.На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.Ранее первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко рассказывал, что время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1138001904_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcff98ff6b0c4c7b22040150a10dd4f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: очередь продолжает быстро расти

Крымский мост сейчас - в очереди 430 машин

16:14 22.06.2025 (обновлено: 16:15 22.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин МихальчевскийКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас перед пунктами досмотра очередь продолжает увеличиваться. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По данным на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 230 транспортных средств. Ожидание также около часа", - сказано в сообщении.
В 12.00 в очереди стояли 135 автомобилей.
На транспортном переходе через Керченский пролив введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль.
Ранее первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко рассказывал, что время прохождения процедуры обязательного досмотра на Крымском мосту можно сократить, если заранее правильно уложить багаж в автомобиль для более быстрой его выгрузки по просьбе проверяющих служб.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерчьКерченский проливТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:14Крымский мост сейчас: очередь продолжает быстро расти
15:56Цветы и свечи на рассвете: в Крыму отдали дань уважения павшим на войне
15:27Глава Пентагона: США уничтожили ядерную программу Ирана
14:56СВО: армия России освобождает села и "давит" оборону противника
14:44Китай решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам
14:21РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - Путин
14:11"Поезд Памяти" стартует из Бреста: состав посетит 11 знаковых городов
13:41Россия решительно осуждает удары США по Ирану - заявление МИД
13:28Крымский мост сейчас: очередь за час утроилась
13:02Под Алупкой в ДТП пострадал подросток
12:45"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войны
12:3835 000 человек собрал митинг-реквием и реконструкция в Брестской крепости
12:16ВС РФ освободили два села в Харьковской области и ДНР
12:12Крымский мост сейчас - что происходит
11:47Ялтинский Шиндлер: рентгенолог спас более 5 тысяч человек из концлагеря
11:22Прокуратура РК взяла на контроль дело о гибели человека на пожаре в Крыму
10:56Спрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40%
10:25В Крыму в День памяти и скорби почтили павших в Великой Отечественной
10:01США начали войну, ударив по ядерным объектам - заявление МИД Ирана
09:49Три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ в Херсонской области
Лента новостейМолния