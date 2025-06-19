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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Украинский беспилотник уничтожили в четверг утром над Крымом, еще три - над Ростовской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T10:06
2025-06-19T10:06
2025-06-19T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожили в четверг утром над Крымом, еще три - над Ростовской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.Как сообщалось, в ночь на четверг над Крымом ликвидировали пять украинских беспилотников, еще 76 вражеских дронов пытались атаковать десять регионов России. Накануне днем над Крымом и еще тремя регионами России перехватили и уничтожили 13 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Над Крымом утром 19 июня сбили беспилотник - Минобороны
10:06 19.06.2025 (обновлено: 10:09 19.06.2025)