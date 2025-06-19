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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
Украинский беспилотник уничтожили в четверг утром над Крымом, еще три - над Ростовской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T10:06
2025-06-19T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожили в четверг утром над Крымом, еще три - над Ростовской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.Как сообщалось, в ночь на четверг над Крымом ликвидировали пять украинских беспилотников, еще 76 вражеских дронов пытались атаковать десять регионов России. Накануне днем над Крымом и еще тремя регионами России перехватили и уничтожили 13 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Над Крымом утром 19 июня сбили беспилотник - Минобороны

10:06 19.06.2025 (обновлено: 10:09 19.06.2025)
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожили в четверг утром над Крымом, еще три - над Ростовской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В период с 06.45 до 08.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Ростовской области и по одному – над территориями Тульской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в ночь на четверг над Крымом ликвидировали пять украинских беспилотников, еще 76 вражеских дронов пытались атаковать десять регионов России. Накануне днем над Крымом и еще тремя регионами России перехватили и уничтожили 13 дронов.
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КрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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