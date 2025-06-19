https://crimea.ria.ru/20250619/bespilotnik-vsu-pytalsya-atakovat-krym-1147339506.html

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым

Украинский беспилотник уничтожили в четверг утром над Крымом, еще три - над Ростовской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T10:06

2025-06-19T10:06

2025-06-19T10:09

крым

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

пво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132638373_90:86:1280:755_1920x0_80_0_0_899bc333092de743240190611eb59255.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожили в четверг утром над Крымом, еще три - над Ростовской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.Как сообщалось, в ночь на четверг над Крымом ликвидировали пять украинских беспилотников, еще 76 вражеских дронов пытались атаковать десять регионов России. Накануне днем над Крымом и еще тремя регионами России перехватили и уничтожили 13 дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф