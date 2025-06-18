https://crimea.ria.ru/20250618/krym-i-esche-tri-regiona-rossii-pytalis-atakovat-ukrainskie-bespilotniki-1147320911.html

Крым и еще три региона России пытались атаковать украинские беспилотники

Крым и еще три региона России пытались атаковать украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Крым и еще три региона России пытались атаковать украинские беспилотники

Днем в среду над Крымом ликвидировали украинский беспилотник, еще 12 вражеских дронов пытались атаковать три региона России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T15:43

2025-06-18T15:43

2025-06-18T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Днем в среду над Крымом ликвидировали украинский беспилотник, еще 12 вражеских дронов пытались атаковать три региона России, сообщили в Минобороны РФ.Семь беспилотников были нейтрализованы над Курской областью, четыре – над Орловской, по одному дрону ликвидировали над Белгородской областью и Крымом, перечислили в военном ведомстве России.В течение прошедшей ночи дежурными средствами российской ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотников над восемью областями РФ.В ночь на вторник киевские боевики предприняли массированную атаку на территорию России – были перехвачены и уничтожены 198 украинских дронов.В понедельник вечером силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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