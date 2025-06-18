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Крым и еще три региона России пытались атаковать украинские беспилотники
Крым и еще три региона России пытались атаковать украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Крым и еще три региона России пытались атаковать украинские беспилотники
Днем в среду над Крымом ликвидировали украинский беспилотник, еще 12 вражеских дронов пытались атаковать три региона России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T15:43
2025-06-18T15:43
2025-06-18T15:51
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Днем в среду над Крымом ликвидировали украинский беспилотник, еще 12 вражеских дронов пытались атаковать три региона России, сообщили в Минобороны РФ.Семь беспилотников были нейтрализованы над Курской областью, четыре – над Орловской, по одному дрону ликвидировали над Белгородской областью и Крымом, перечислили в военном ведомстве России.В течение прошедшей ночи дежурными средствами российской ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотников над восемью областями РФ.В ночь на вторник киевские боевики предприняли массированную атаку на территорию России – были перехвачены и уничтожены 198 украинских дронов.В понедельник вечером силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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новости крыма, крым, пво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, курская область, орловская область, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон)
Крым и еще три региона России пытались атаковать украинские беспилотники
Над Крымом и еще тремя регионами России перехватили и уничтожили 13 беспилотников
15:43 18.06.2025 (обновлено: 15:51 18.06.2025)