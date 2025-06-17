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Массированная атака на Россию - силы ПВО уничтожили 198 беспилотников - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Массированная атака на Россию - силы ПВО уничтожили 198 беспилотников
Массированная атака на Россию - силы ПВО уничтожили 198 беспилотников - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Массированная атака на Россию - силы ПВО уничтожили 198 беспилотников
Российская ПВО уничтожила в течение ночи 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T07:20
2025-06-17T07:20
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
атаки всу
россия
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила в течение ночи 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В период с 23.30 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона. Накануне вечером силы противовоздушной обороны уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу, россия, новости, пво
Массированная атака на Россию - силы ПВО уничтожили 198 беспилотников

198 украинских беспилотников сбиты за ночь над территорией России

07:20 17.06.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила в течение ночи 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"В период с 23.30 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с 20.00 мск 16 июня до 7 утра 17 июня перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в ведомстве.
Уточняется, что беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона.
Накануне вечером силы противовоздушной обороны уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФАтаки ВСУРоссияНовостиПВО
 
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