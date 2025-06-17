https://crimea.ria.ru/20250617/massirovannaya-ataka-na-rossiyu---sily-pvo-unichtozhili-198-bespilotnikov--1147271778.html

Массированная атака на Россию - силы ПВО уничтожили 198 беспилотников

Массированная атака на Россию - силы ПВО уничтожили 198 беспилотников - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Массированная атака на Россию - силы ПВО уничтожили 198 беспилотников

Российская ПВО уничтожила в течение ночи 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T07:20

2025-06-17T07:20

2025-06-17T07:20

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

атаки всу

россия

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Российская ПВО уничтожила в течение ночи 198 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."В период с 23.30 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 147 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона. Накануне вечером силы противовоздушной обороны уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу, россия, новости, пво