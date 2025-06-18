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Украинские беспилотники атаковали восемь регионов России - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Украинские беспилотники атаковали восемь регионов России
Украинские беспилотники атаковали восемь регионов России - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Украинские беспилотники атаковали восемь регионов России
Силы российской ПВО в ночь на среду ликвидировали 48 украинских беспилотников над восемью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T07:52
2025-06-18T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в ночь на среду ликвидировали 48 украинских беспилотников над восемью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.14 беспилотников были нейтрализованы над Брянской областью, 11 – над Курской, 10 – над Орловской, пять – над Белгородской, три – над Тульской, по два – над территориями Калужской области и Московским регионом, один – над Липецкой областью.В ночь на вторник киевские боевики предприняли массированную атаку на территорию России – были перехвачены и уничтожены 198 украинских дронов.В понедельник вечером силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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новости, министерство обороны рф, брянская область, курская область, орловская область, белгородская область, тульская область, калужская область, московская область, липецкая область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Украинские беспилотники атаковали восемь регионов России

Восемь регионов России подверглись атаке украинских беспилотников в ночь на среду

07:52 18.06.2025 (обновлено: 07:57 18.06.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в ночь на среду ликвидировали 48 украинских беспилотников над восемью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
14 беспилотников были нейтрализованы над Брянской областью, 11 – над Курской, 10 – над Орловской, пять – над Белгородской, три – над Тульской, по два – над территориями Калужской области и Московским регионом, один – над Липецкой областью.
В ночь на вторник киевские боевики предприняли массированную атаку на территорию России – были перехвачены и уничтожены 198 украинских дронов.
В понедельник вечером силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения.
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