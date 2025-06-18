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Украинские беспилотники атаковали восемь регионов России

Украинские беспилотники атаковали восемь регионов России - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Украинские беспилотники атаковали восемь регионов России

Силы российской ПВО в ночь на среду ликвидировали 48 украинских беспилотников над восемью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T07:52

2025-06-18T07:52

2025-06-18T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО в ночь на среду ликвидировали 48 украинских беспилотников над восемью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.14 беспилотников были нейтрализованы над Брянской областью, 11 – над Курской, 10 – над Орловской, пять – над Белгородской, три – над Тульской, по два – над территориями Калужской области и Московским регионом, один – над Липецкой областью.В ночь на вторник киевские боевики предприняли массированную атаку на территорию России – были перехвачены и уничтожены 198 украинских дронов.В понедельник вечером силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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