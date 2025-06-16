https://crimea.ria.ru/20250616/51-bespilotnik-unichtozhen-nad-belgorodskoy-oblastyu-1147270854.html
51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы
51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.06.2025
51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы
Силы противовоздушной обороны за три с половиной часа уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-16T23:39
2025-06-16T23:39
2025-06-17T00:02
обстрелы белгородской области
белгородская область
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за три с половиной часа уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Жертвой удара дрона по Шебекино стал один мужчина. Кроме того, при атаке украинских беспилотников пострадали две женщины и двое мужчин в разных районах области. По данным Гладкова, дроны били по гражданским машинам и коммерческим объектам в селах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, новости, вячеслав гладков
51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы
В Белгородской области один человек погиб и четверо ранены при массированной атаке БПЛА
23:39 16.06.2025 (обновлено: 00:02 17.06.2025)