https://crimea.ria.ru/20250616/51-bespilotnik-unichtozhen-nad-belgorodskoy-oblastyu-1147270854.html

51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы

51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.06.2025

51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы

Силы противовоздушной обороны за три с половиной часа уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-16T23:39

2025-06-16T23:39

2025-06-17T00:02

обстрелы белгородской области

белгородская область

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

происшествия

новости

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за три с половиной часа уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Жертвой удара дрона по Шебекино стал один мужчина. Кроме того, при атаке украинских беспилотников пострадали две женщины и двое мужчин в разных районах области. По данным Гладкова, дроны били по гражданским машинам и коммерческим объектам в селах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, новости, вячеслав гладков