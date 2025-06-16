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51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы
51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.06.2025
51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы
Силы противовоздушной обороны за три с половиной часа уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-16T23:39
2025-06-17T00:02
обстрелы белгородской области
белгородская область
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
происшествия
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за три с половиной часа уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Жертвой удара дрона по Шебекино стал один мужчина. Кроме того, при атаке украинских беспилотников пострадали две женщины и двое мужчин в разных районах области. По данным Гладкова, дроны били по гражданским машинам и коммерческим объектам в селах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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обстрелы белгородской области, белгородская область, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, происшествия, новости, вячеслав гладков
51 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы

В Белгородской области один человек погиб и четверо ранены при массированной атаке БПЛА

23:39 16.06.2025 (обновлено: 00:02 17.06.2025)
 
© Telegram Валентин ДемидовАтака ВСУ на Белгород
Атака ВСУ на Белгород
© Telegram Валентин Демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за три с половиной часа уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 20.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.
В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Жертвой удара дрона по Шебекино стал один мужчина. Кроме того, при атаке украинских беспилотников пострадали две женщины и двое мужчин в разных районах области.
По данным Гладкова, дроны били по гражданским машинам и коммерческим объектам в селах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУПроисшествияНовостиВячеслав Гладков
 
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