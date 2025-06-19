Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250619/nad-krymom-i-esche-desyatyu-regionami-strany-za-noch-sbili-81-bespilotnik-1147336738.html
Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник
Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник
В ночь на четверг над Крымом ликвидировали пять украинских беспилотников, еще 76 вражеских дронов пытались атаковать десять регионов России, сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T07:39
2025-06-19T08:29
министерство обороны рф
новости крыма
крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
курская область
смоленская область
волгоградская область
орловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Крымом ликвидировали пять украинских беспилотников, еще 76 вражеских дронов пытались атаковать десять регионов России, сообщили в Минобороны РФ.19 беспилотников нейтрализованы над Брянской областью, 17 – над Курской, 13 – над Смоленской, семь – над Волгоградской, шесть – над Орловской, по пять беспилотников ликвидированы над Крымом и Ростовской областью, по три дрона – над Белгородской и Астраханской областями, два беспилотника нейтрализованы над Рязанской областью и один – над Московским регионом.Накануне днем над Крымом и еще тремя регионами России перехватили и уничтожили 13 беспилотников.В течение ночи на среду дежурными средствами российской ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотников над восемью областями РФ.В ночь на вторник киевские боевики предприняли массированную атаку на территорию России – были перехвачены и уничтожены 198 украинских дронов.В понедельник вечером силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
брянская область
курская область
смоленская область
волгоградская область
орловская область
ростовская область
белгородская область
астраханская область
рязанская область
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e2047c5947058889d3159e24f6a1aa54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости крыма, крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), брянская область, курская область, смоленская область, волгоградская область, орловская область, ростовская область, белгородская область, астраханская область, рязанская область, московская область, новости
Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник

Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь перехватили и уничтожили 81 дрон ВСУ

07:39 19.06.2025 (обновлено: 08:29 19.06.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Крымом ликвидировали пять украинских беспилотников, еще 76 вражеских дронов пытались атаковать десять регионов России, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 21:20 мск 18 июня до 06:40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.

19 беспилотников нейтрализованы над Брянской областью, 17 – над Курской, 13 – над Смоленской, семь – над Волгоградской, шесть – над Орловской, по пять беспилотников ликвидированы над Крымом и Ростовской областью, по три дрона – над Белгородской и Астраханской областями, два беспилотника нейтрализованы над Рязанской областью и один – над Московским регионом.
Накануне днем над Крымом и еще тремя регионами России перехватили и уничтожили 13 беспилотников.
В течение ночи на среду дежурными средствами российской ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотников над восемью областями РФ.
В ночь на вторник киевские боевики предприняли массированную атаку на территорию России – были перехвачены и уничтожены 198 украинских дронов.
В понедельник вечером силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Министерство обороны РФНовости КрымаКрымПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Брянская областьКурская областьСмоленская областьВолгоградская областьОрловская областьРостовская областьБелгородская областьАстраханская областьРязанская областьМосковская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41В Крыму назначили главу Службы по мобилизационной работе и теробороне
09:34В села Сакского района вернули газ после ремонта на станции
09:22Два "гастролера" грабили женщин в Севастополе
09:07Почему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС
08:48"Крым – Ваш": как князь Григорий Потемкин стал Таврическим
08:35Россияне выбирают для отдыха малые города Крыма
08:19Отказом признать Крым Зеленский загнал себя в тупик
08:04Единый государственный экзамен в 2026 году не отменят
07:50В интересах Минобороны: ракету с военными спутниками запустили с Плесецка
07:39Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник
07:16США в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение
07:04Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
06:56От Зеленского в Австрии сбежал министр единства Украины
06:34В Севастополе закрыли рейд
06:02В Крыму цены на рыночные продукты могут вырасти: когда и как не допустить
02:00Путин рассказал о потерях Украины в зоне СВО
01:45Путин: мы не допустим наличия у Украины угрожающих РФ вооруженных сил
01:37Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским
01:08Путин назвал возможную дату нового раунда переговоров РФ и Украины
01:01Путин: Россия передаст Украине еще 3000 тел погибших военных
Лента новостейМолния