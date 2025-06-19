https://crimea.ria.ru/20250619/nad-krymom-i-esche-desyatyu-regionami-strany-za-noch-sbili-81-bespilotnik-1147336738.html
Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник
Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник
В ночь на четверг над Крымом ликвидировали пять украинских беспилотников, еще 76 вражеских дронов пытались атаковать десять регионов России, сообщили в... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T07:39
2025-06-19T07:39
2025-06-19T08:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В ночь на четверг над Крымом ликвидировали пять украинских беспилотников, еще 76 вражеских дронов пытались атаковать десять регионов России, сообщили в Минобороны РФ.19 беспилотников нейтрализованы над Брянской областью, 17 – над Курской, 13 – над Смоленской, семь – над Волгоградской, шесть – над Орловской, по пять беспилотников ликвидированы над Крымом и Ростовской областью, по три дрона – над Белгородской и Астраханской областями, два беспилотника нейтрализованы над Рязанской областью и один – над Московским регионом.Накануне днем над Крымом и еще тремя регионами России перехватили и уничтожили 13 беспилотников.В течение ночи на среду дежурными средствами российской ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотников над восемью областями РФ.В ночь на вторник киевские боевики предприняли массированную атаку на территорию России – были перехвачены и уничтожены 198 украинских дронов.В понедельник вечером силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 51 украинский беспилотник над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и четыре получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь сбили 81 беспилотник
Над Крымом и еще десятью регионами страны за ночь перехватили и уничтожили 81 дрон ВСУ
07:39 19.06.2025 (обновлено: 08:29 19.06.2025)