https://crimea.ria.ru/20250618/zelenskiy-okazalsya-lishnim-sammit-g7-obernulsya-dlya-kieva-polnym-provalom-1147309236.html

Зеленский оказался лишним: саммит G7 обернулся для Киева полным провалом

Зеленский оказался лишним: саммит G7 обернулся для Киева полным провалом - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Зеленский оказался лишним: саммит G7 обернулся для Киева полным провалом

Завершившийся в Канаде саммит G7 продемонстрировал ослабление позиций Украины на международной арене и изменение приоритетов внешней политики США. Такое мнение... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T11:02

2025-06-18T11:02

2025-06-18T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Завершившийся в Канаде саммит G7 продемонстрировал ослабление позиций Украины на международной арене и изменение приоритетов внешней политики США. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог-американист Малек Дудаков.Он отметил, что ключевым сигналом для Киева стал срыв встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.По его словам, саммит показал, что противоречия между США и европейскими союзниками остаются нерешенными, а Вашингтон демонстрирует явный разворот в сторону Ближнего Востока."Трамп выступил против ужесточения санкций в отношении России и отправился заниматься ближневосточной повесткой", – сказал он.Политолог также указал на резкое снижение американской военной помощи Украине и на то, что Вашингтон все чаще перекладывает бремя поддержки Киева на Европу. Однако, по мнению Дудакова, у западных стран не хватает ни финансовых, ни военных ресурсов для масштабной помощи Украине.Он отметил, что украинское лобби в Вашингтоне оказалось в уязвимом положении, а фокус американской политики сместился в сторону Израиля."Сейчас все внимание Ближнему Востоку, и любая военная помощь, которую американцы будут поставлять, будет приоритетно идти именно в Израиль. А Украина, если что-то и получит, то только по остаточному принципу", – полагает он.Таким образом, по мнению эксперта, саммит G7 стал важной вехой, зафиксировавшей изменение международных приоритетов США и ослабление поддержки Киева со стороны Запада, заключил Дудаков.Ранее он высказал мнение, что эскалация на Ближнем Востоке раскалывает не только Соединенные Штаты, но и все страны коллективного Запада. Причиной тому – страх США перед вероятным энергокризисом и опасение Европы начала новой волны беженцев.Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня. В нем приняли участие Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры G7 заявили о поддержке безопасности ИзраиляБлижний Восток раскалывает ЗападДиалог России и США: в Кремле рассказали о предложении Вашингтона

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владимир зеленский, g7, сша, европа, украина, политика, новости, мнения, малек дудаков