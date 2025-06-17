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Лидеры G7 заявили о поддержке безопасности Израиля - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Лидеры G7 заявили о поддержке безопасности Израиля
Лидеры G7 заявили о поддержке безопасности Израиля - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Лидеры G7 заявили о поддержке безопасности Израиля
Лидеры G7 (Большой семерки) выразили поддержку безопасности Израиля, заявив, что Иран является главным источником "нестабильности и терроризма" на Ближнем... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T08:49
2025-06-17T08:49
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
g7
политика
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Лидеры G7 (Большой семерки) выразили поддержку безопасности Израиля, заявив, что Иран является главным источником "нестабильности и терроризма" на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте G7."Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе", – сказано в тексте совместного заявления.В тексте обращения лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры осудили силовую акцию Израиля против Ирана. Они выразили самую серьезную озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, который уже привел к большому количеству жертв.Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь &gt;&gt;&gt;Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что эскалация на Ближнем Востоке раскалывает не только Соединенные Штаты, но и все страны коллективного Запада. Причиной тому – страх США перед вероятным энергокризисом и опасение Европы начала новой волны беженцев.Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июн. В нем участвуют Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном1800 человек ранены в результате ударов Израиля по ИрануЦены на нефть: как отразится на России обострение на Ближнем Востоке
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иран, обострение между израилем и ираном, израиль, g7, политика, новости, в мире
Лидеры G7 заявили о поддержке безопасности Израиля

Лидеры G7 заявили о поддержке безопасности Израиля в эскалации с Ираном

08:49 17.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве приспущен
Израильский флаг у посольства страны в Москве приспущен - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Лидеры G7 (Большой семерки) выразили поддержку безопасности Израиля, заявив, что Иран является главным источником "нестабильности и терроризма" на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте G7.
"Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе", – сказано в тексте совместного заявления.
В тексте обращения лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.
"В этом контексте мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы вновь заявляем о нашей поддержке безопасности Израиля", - заявили лидеры G7.
Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры осудили силовую акцию Израиля против Ирана. Они выразили самую серьезную озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, который уже привел к большому количеству жертв.
Детально о ситуации на Ближнем Востоке здесь >>>
Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что эскалация на Ближнем Востоке раскалывает не только Соединенные Штаты, но и все страны коллективного Запада. Причиной тому – страх США перед вероятным энергокризисом и опасение Европы начала новой волны беженцев.
Саммит "Большой семерки" проходит в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июн. В нем участвуют Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры.
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ИранОбострение между Израилем и ИраномИзраильG7ПолитикаНовостиВ мире
 
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