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Трамп не хочет вводить новые санкции против России - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Трамп не хочет вводить новые санкции против России
Трамп не хочет вводить новые санкции против России - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Трамп не хочет вводить новые санкции против России
Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи (G7) заявил, что не хочет вводить новые санкции против России в надежде, что будет заключено соглашение РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T06:28
2025-06-17T06:28
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи (G7) заявил, что не хочет вводить новые санкции против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ."Трамп заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде на то, что соглашение будет достигнуто", — говорится в публикации.Отвечая на вопрос журналистов, Трамп отметил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег.Трамп также добавил, что будет "очень счастлив", если получится достичь урегулирования конфликта на Украине.Как заявил ранее спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News, Сенат готов принять законопроект о новых санкциях против России, которые "будут весьма жесткими".По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, власти США могут ввести санкции в отношении России и против воли американского президента Дональда Трампа, но серьезными эти рестрикции не будут, в противном случае экономика Америки пострадает в условиях кризиса. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Финляндии потребовали как можно скорее ввести санкции против РоссииТрамп заявил о понимании реакции Путина на атаки КиеваТрамп назвал срок оценки Вашингтоном хода переговоров по Украине
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сша, дональд трамп, россия, санкции, новости, политика
Трамп не хочет вводить новые санкции против России

США теряют миллиарды долларов из-за санкций против других стран - Трамп

06:28 17.06.2025
 
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи (G7) заявил, что не хочет вводить новые санкции против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
"Трамп заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде на то, что соглашение будет достигнуто", — говорится в публикации.
Отвечая на вопрос журналистов, Трамп отметил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег.
"Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это стоит США много денег, огромных денег. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто",- сказал он.
Трамп также добавил, что будет "очень счастлив", если получится достичь урегулирования конфликта на Украине.
Как заявил ранее спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News, Сенат готов принять законопроект о новых санкциях против России, которые "будут весьма жесткими".
По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, власти США могут ввести санкции в отношении России и против воли американского президента Дональда Трампа, но серьезными эти рестрикции не будут, в противном случае экономика Америки пострадает в условиях кризиса.
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