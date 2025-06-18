В Крыму два многоквартирных дома достроят к 2026 году по госпрограмме
В Судаке и Старом Крыму два дома по госпрограмме достроят в 2026 году
16:27 18.06.2025 (обновлено: 16:36 18.06.2025)
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ Судаке и Старом Крыму два дома по госпрограмме достроят в 2026 году
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Строительство двух многоквартирных домов в Судаке и Старом Крыму выполнено практически наполовину - многоэтажки возводят по Госпрограмме социально-экономического развития Крыма. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
"На данный момент уровень техготовности 72-квартирного дома в Судаке - около 40%. На площадке трудятся порядка 50 человек. Идут работы по кладке газоблоков, штукатурке стен, а также монтажу внутренних сетей электроснабжения, водопровода и отопления", – сказано в сообщении.
Строительство 48-квартирного дома в Старом Крыму выполнено примерно 50%. На объекте задействованы 57 рабочих. Выполняется монтаж силовых кабелей, газобетона, утеплителей и покраска, уточнил председатель Совмина.
"Подрядчикам необходимо ускорить темпы работ, чтобы устранить отставания от графика и уложиться в установленные сроки", – подчеркнул Гоцанюк.
По его информации, завершение строительно-монтажных работ в Судаке планируется в конце текущего года, в Старом Крыму – в первом полугодии 2026 года.
Ранее основатель и управляющий директор агентства недвижимости Анатолий Цехин сообщил, что на западном побережье Крыма, где сейчас реализуется огромное количество проектов и спрос сопоставим с предложением, в ближайшие год-два цена на недвижимость повышаться не будет.
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