https://crimea.ria.ru/20250618/v-krymu-dva-mnogokvartirnykh-doma-dostroyat-k-2026-godu-po-gosprogramme-1147321876.html

В Крыму два многоквартирных дома достроят к 2026 году по госпрограмме

В Крыму два многоквартирных дома достроят к 2026 году по госпрограмме - РИА Новости Крым, 18.06.2025

В Крыму два многоквартирных дома достроят к 2026 году по госпрограмме

Строительство двух многоквартирных домов в Судаке и Старом Крыму выполнено практически наполовину - многоэтажки возводят по Госпрограмме... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T16:27

2025-06-18T16:27

2025-06-18T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Строительство двух многоквартирных домов в Судаке и Старом Крыму выполнено практически наполовину - многоэтажки возводят по Госпрограмме социально-экономического развития Крыма. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.Строительство 48-квартирного дома в Старом Крыму выполнено примерно 50%. На объекте задействованы 57 рабочих. Выполняется монтаж силовых кабелей, газобетона, утеплителей и покраска, уточнил председатель Совмина.По его информации, завершение строительно-монтажных работ в Судаке планируется в конце текущего года, в Старом Крыму – в первом полугодии 2026 года.Ранее основатель и управляющий директор агентства недвижимости Анатолий Цехин сообщил, что на западном побережье Крыма, где сейчас реализуется огромное количество проектов и спрос сопоставим с предложением, в ближайшие год-два цена на недвижимость повышаться не будет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятВ Симферополе не хватает жилья – что может исправить ситуациюПервичный и вторичный рынок недвижимости в Крыму: что с ценами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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