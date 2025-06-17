Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины
Житель Керчи задержан по подозрению в шпионаже на военную разведку Украины - ФСБ
09:51 17.06.2025 (обновлено: 10:05 17.06.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. В Керчи задержали мужчину, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
"ФСБ России на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении государственной измены", – говорится в сообщении.
По данным Центра общественных связей ведомства, задержанный – 22-летний гражданин России – передавал украинской военной разведке сведения о расположении средств ПВО и других объектов военных сил России в Крыму.
"По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на полуострове", – уточняют в ФСБ.
Собранную информацию он передавал через мессенджер Telegram.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ФСБ добавили, что подозреваемый признал вину. Расследование продолжается.
Ранее в Севастополе по подозрению в госизмене задержали двух женщин. 42-летняя жительница и ее 24-летняя дочь передавали сделанные фотографии объектов Вооруженных Сил Российской Федерации украинской разведке.
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