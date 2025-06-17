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Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины
Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины
В Керчи задержали мужчину, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T09:51
2025-06-17T10:05
крым
керчь
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задержание диверсантов и шпионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. В Керчи задержали мужчину, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.По данным Центра общественных связей ведомства, задержанный – 22-летний гражданин России – передавал украинской военной разведке сведения о расположении средств ПВО и других объектов военных сил России в Крыму.Собранную информацию он передавал через мессенджер Telegram.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ФСБ добавили, что подозреваемый признал вину. Расследование продолжается.Ранее в Севастополе по подозрению в госизмене задержали двух женщин. 42-летняя жительница и ее 24-летняя дочь передавали сделанные фотографии объектов Вооруженных Сил Российской Федерации украинской разведке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУРАгент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в ПодмосковьеЖительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену
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крым, керчь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, задержание диверсантов и шпионов в крыму, задержание диверсантов и шпионов, шпионаж, госизмена
Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины

Житель Керчи задержан по подозрению в шпионаже на военную разведку Украины - ФСБ

09:51 17.06.2025 (обновлено: 10:05 17.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. В Керчи задержали мужчину, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
"ФСБ России на территории республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении государственной измены", – говорится в сообщении.
По данным Центра общественных связей ведомства, задержанный – 22-летний гражданин России – передавал украинской военной разведке сведения о расположении средств ПВО и других объектов военных сил России в Крыму.
"По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на полуострове", – уточняют в ФСБ.
Собранную информацию он передавал через мессенджер Telegram.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ФСБ добавили, что подозреваемый признал вину. Расследование продолжается.
Ранее в Севастополе по подозрению в госизмене задержали двух женщин. 42-летняя жительница и ее 24-летняя дочь передавали сделанные фотографии объектов Вооруженных Сил Российской Федерации украинской разведке.
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