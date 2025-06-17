https://crimea.ria.ru/20250617/zhitelya-kerchi-zaderzhali-po-podozreniyu-v-shpionazhe-na-razvedku-ukrainy-1147274264.html

Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины

Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Жителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины

В Керчи задержали мужчину, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T09:51

2025-06-17T09:51

2025-06-17T10:05

крым

керчь

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. В Керчи задержали мужчину, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.По данным Центра общественных связей ведомства, задержанный – 22-летний гражданин России – передавал украинской военной разведке сведения о расположении средств ПВО и других объектов военных сил России в Крыму.Собранную информацию он передавал через мессенджер Telegram.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ФСБ добавили, что подозреваемый признал вину. Расследование продолжается.Ранее в Севастополе по подозрению в госизмене задержали двух женщин. 42-летняя жительница и ее 24-летняя дочь передавали сделанные фотографии объектов Вооруженных Сил Российской Федерации украинской разведке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о госизмене: в Севастополе мать и дочь сотрудничали с ГУРАгент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в ПодмосковьеЖительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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