https://crimea.ria.ru/20250609/agent-kieva-gotovil-podryv-na-oboronnom-zavode-v-podmoskove-1147055856.html

Агент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в Подмосковье

Агент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.06.2025

Агент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в Подмосковье

ФСБ предотвратила диверсию на одном из оборонных предприятий в Подмосковье. При попытке пронести самодельное взрывное устройство были задержаны двое граждан... РИА Новости Крым, 09.06.2025

2025-06-09T12:07

2025-06-09T12:07

2025-06-09T12:23

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

подмосковье

московская область

диверсия

видео

госизмена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/09/1147056775_0:0:1274:717_1920x0_80_0_0_bfd22ded278014513fbfc7648579a82a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила диверсию на одном из оборонных предприятий в Подмосковье. При попытке пронести самодельное взрывное устройство были задержаны двое граждан России. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.Задержанные лица готовили диверсии на московском оборонном заводе по заданию украинской террористической организации, подчеркнули в ФСБ.Один из задержанных рассказал, что ему предстояло устроить диверсию на столичном оборонном заводе с помощью самодельных бомб, замаскированных под пауэрбанки.Также один из задержанных рассказал, что вел разведку инженерных коммуникаций на оборонном заводе для проведения диверсии.Злоумышленники через мессенджер установили контакт с украинской (запрещенной в России) организацией, устроились на оборонный завод, а потом собрали взрывные устройства. В момент проноса бомб на предприятие диверсантов и задержали, заведено дело о госизмене.Уточняется, что следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250609/fsb-presekla-podgotovku-kontrabandy-komplektuyuschikh-k-rossiyskim-vertoletam-1147054248.html

подмосковье

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, подмосковье, московская область, диверсия, видео, госизмена