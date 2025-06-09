https://crimea.ria.ru/20250609/agent-kieva-gotovil-podryv-na-oboronnom-zavode-v-podmoskove-1147055856.html
Агент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в Подмосковье
Агент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в Подмосковье - РИА Новости Крым, 09.06.2025
Агент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в Подмосковье
ФСБ предотвратила диверсию на одном из оборонных предприятий в Подмосковье. При попытке пронести самодельное взрывное устройство были задержаны двое граждан... РИА Новости Крым, 09.06.2025
2025-06-09T12:07
2025-06-09T12:07
2025-06-09T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила диверсию на одном из оборонных предприятий в Подмосковье. При попытке пронести самодельное взрывное устройство были задержаны двое граждан России. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.Задержанные лица готовили диверсии на московском оборонном заводе по заданию украинской террористической организации, подчеркнули в ФСБ.Один из задержанных рассказал, что ему предстояло устроить диверсию на столичном оборонном заводе с помощью самодельных бомб, замаскированных под пауэрбанки.Также один из задержанных рассказал, что вел разведку инженерных коммуникаций на оборонном заводе для проведения диверсии.Злоумышленники через мессенджер установили контакт с украинской (запрещенной в России) организацией, устроились на оборонный завод, а потом собрали взрывные устройства. В момент проноса бомб на предприятие диверсантов и задержали, заведено дело о госизмене.Уточняется, что следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, подмосковье, московская область, диверсия, видео, госизмена
Агент Киева готовил подрыв на оборонном заводе в Подмосковье
Подрыв замаскированных под пауэрбанк бомб на оборонном заводе в Подмосковье пресекла ФСБ
12:07 09.06.2025 (обновлено: 12:23 09.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. ФСБ предотвратила диверсию на одном из оборонных предприятий в Подмосковье. При попытке пронести самодельное взрывное устройство были задержаны двое граждан России. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан России, 1987 и 1999 г.р., намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) московского региона", – говорится в сообщении спецслужбы.
Задержанные лица готовили диверсии на московском оборонном заводе по заданию украинской террористической организации, подчеркнули в ФСБ.
Один из задержанных рассказал, что ему предстояло устроить диверсию на столичном оборонном заводе с помощью самодельных бомб, замаскированных под пауэрбанки.
"Два самодельных взрывных устройства, замаскированных под пауэрбанки, которые я должен был поставить на две установки, что я сделать не смог. Я лишь доставил их, после чего меня задержали", – сказал задержанный.
Также один из задержанных рассказал, что вел разведку инженерных коммуникаций на оборонном заводе для проведения диверсии.
"Мне было дано поручение устроиться на работу на одно из оборонных предприятий... Работая на предприятии, я вел разведку инженерных коммуникаций, фиксировал номера госзнаков на автомобилях неизвестных мне людей, после чего мне было дано задание сделать диверсию", – сказал задержанный.
Злоумышленники через мессенджер установили контакт с украинской (запрещенной в России) организацией, устроились на оборонный завод, а потом собрали взрывные устройства. В момент проноса бомб на предприятие диверсантов и задержали, заведено дело о госизмене.
Уточняется, что следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московской области в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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