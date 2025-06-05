https://crimea.ria.ru/20250605/zhitelnitsa-yalty-poluchila-17-let-kolonii-za-gosizmenu-1146970514.html

Жительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену

Жительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Жительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену

35-летняя жительница Ялты приговорена к 17 годам колонии за государственную измену. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма, она переводила деньги на... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T14:52

2025-06-05T14:52

2025-06-05T15:01

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. 35-летняя жительница Ялты приговорена к 17 годам колонии за государственную измену. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма, она переводила деньги на дроны для ВСУ.По информации суда, женщина перевела со своего банковского счета деньги в виде пожертвования на приобретение ударных беспилотников для Вооруженных Сил Украины.Уголовное дело было возбуждено по статье о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.Уточняется, что к этому времени приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Установил камеру для СБУ: севастополец получил 20 лет за госзименуДвух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку терактаЖительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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