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Жительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену
Жительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Жительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену
35-летняя жительница Ялты приговорена к 17 годам колонии за государственную измену. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма, она переводила деньги на... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T14:52
2025-06-05T14:52
2025-06-05T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. 35-летняя жительница Ялты приговорена к 17 годам колонии за государственную измену. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма, она переводила деньги на дроны для ВСУ.По информации суда, женщина перевела со своего банковского счета деньги в виде пожертвования на приобретение ударных беспилотников для Вооруженных Сил Украины.Уголовное дело было возбуждено по статье о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.Уточняется, что к этому времени приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Установил камеру для СБУ: севастополец получил 20 лет за госзименуДвух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку терактаЖительница Севастополя проведет 15 лет в колонии за госизмену
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Жительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену
Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за госизмену - суд
14:52 05.06.2025 (обновлено: 15:01 05.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. 35-летняя жительница Ялты приговорена к 17 годам колонии за государственную измену. Как сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма, она переводила деньги на дроны для ВСУ.
По информации суда, женщина перевела со своего банковского счета деньги в виде пожертвования на приобретение ударных беспилотников для Вооруженных Сил Украины.
Уголовное дело было возбуждено по статье о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
"Верховный Суд Республики Крым признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев", – проинформировали в пресс-служе.
Уточняется, что к этому времени приговор в законную силу не вступил.
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